Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления. По словам его адвоката, суд может рассмотреть дело Соколова в апреле этого года.

Дело Соколова

Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".