Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Он признал вину и раскаялся.
Защита уже приступила ознакомлению с делом. Юрист намерен просить суд рассматривать дело в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии.
19 февраля, 22:34Историк Соколов завил, что в СИЗО его содержат "строго по закону"
Ранее сообщалось, что адвокат рассматривал вариант суда с участием присяжных заседателей.
Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления. По словам его адвоката, суд может рассмотреть дело Соколова в апреле этого года.
Дело Соколова
Громкое преступление произошло 7 ноября 2019 года. Как считает следствие, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".