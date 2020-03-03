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2020-03-03T19:46+0300
https://ria.ru/20200303/1568047315.html
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
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РИА Новости

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

18:14 03.03.2020 (обновлено: 19:46 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов
Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Он признал вину и раскаялся.
Защита уже приступила ознакомлению с делом. Юрист намерен просить суд рассматривать дело в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии.
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
19 февраля, 22:34
Историк Соколов завил, что в СИЗО его содержат "строго по закону"
Ранее сообщалось, что адвокат рассматривал вариант суда с участием присяжных заседателей.
Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления. По словам его адвоката, суд может рассмотреть дело Соколова в апреле этого года.

Дело Соколова

Громкое преступление произошло 7 ноября 2019 года. Как считает следствие, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
23 января, 15:14
Историк Соколов опроверг сообщения об оказании на него давления в СИЗО
89116146326
Обсудить 12
Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Не виновен.
3 марта, 18:21
Ingvar Eisen
6110514
Надеюсь, по приговору его сошлют на остров Святой Елены.
3 марта, 19:37
Naum Vygodsky
850003
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