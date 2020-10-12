https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html

Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко

Публицист Евгений Понасенков в беседе с НСН прокомментировал заявление историка и экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:19

2020-10-12T17:19

2020-10-12T23:15

евгений понасенков

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Публицист <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Понасенков</a> в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> прокомментировал заявление историка и экс-доцента <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> <a href="http://ria.ru/person_OlegSokolovbobslejj/" target="_blank" data-auto="true">Олега Соколова</a> о признании вины в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>.По словам Понасенкова, у <a href="http://ria.ru/person_Sokolov_Maksim/" target="_blank" data-auto="true">Соколова</a> виновата "сама Настя, которая "доводила", а также ее родители, то есть все виноваты, кроме него". Публицист считает, что сначала защита Соколова "затягивала процесс, а сейчас он пытается на жалость судью пробить", а речи о раскаянии историка не идет: признание историка является вынужденным.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая являлась также его возлюбленной, из обреза. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела, расчленив его.При попытке выбросить останки в реку он упал в воду. Спасатели вытащили мужчину вместе с рюкзаком. В нем обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире историка на набережной Мойки нашли пакет с головой девушки, а также обрез, коробки с патронами, пилу и вещи девушки.На допросе Соколов сознался в преступлении, а мотивом своих действий назвал ссору с ней. Однако во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины. Несколько дней назад он заявлял, что хотел успокоить свою возлюбленную, выстрелив в воздух, однако попал ей в голову.Сегодня Соколов заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном.

https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html

https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений понасенков, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия