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https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html
Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко
Публицист Евгений Понасенков в беседе с НСН прокомментировал заявление историка и экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:19
2020-10-12T23:15
евгений понасенков
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Публицист <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Понасенков</a> в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> прокомментировал заявление историка и экс-доцента <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> <a href="http://ria.ru/person_OlegSokolovbobslejj/" target="_blank" data-auto="true">Олега Соколова</a> о признании вины в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>.По словам Понасенкова, у <a href="http://ria.ru/person_Sokolov_Maksim/" target="_blank" data-auto="true">Соколова</a> виновата "сама Настя, которая "доводила", а также ее родители, то есть все виноваты, кроме него". Публицист считает, что сначала защита Соколова "затягивала процесс, а сейчас он пытается на жалость судью пробить", а речи о раскаянии историка не идет: признание историка является вынужденным.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая являлась также его возлюбленной, из обреза. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела, расчленив его.При попытке выбросить останки в реку он упал в воду. Спасатели вытащили мужчину вместе с рюкзаком. В нем обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире историка на набережной Мойки нашли пакет с головой девушки, а также обрез, коробки с патронами, пилу и вещи девушки.На допросе Соколов сознался в преступлении, а мотивом своих действий назвал ссору с ней. Однако во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины. Несколько дней назад он заявлял, что хотел успокоить свою возлюбленную, выстрелив в воздух, однако попал ей в голову.Сегодня Соколов заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном.
https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html
https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html
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евгений понасенков, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия

Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко

17:19 12.10.2020 (обновлено: 23:15 12.10.2020)
 
© Фото : @evgenii_ponasenkov/InstagramЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : @evgenii_ponasenkov/Instagram
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Публицист Евгений Понасенков в беседе с НСН прокомментировал заявление историка и экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова о признании вины в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
По словам Понасенкова, у Соколова виновата "сама Настя, которая "доводила", а также ее родители, то есть все виноваты, кроме него".
Публицист считает, что сначала защита Соколова "затягивала процесс, а сейчас он пытается на жалость судью пробить", а речи о раскаянии историка не идет: признание историка является вынужденным.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая являлась также его возлюбленной, из обреза. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела, расчленив его.
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На допросе Соколов сознался в преступлении, а мотивом своих действий назвал ссору с ней. Однако во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины. Несколько дней назад он заявлял, что хотел успокоить свою возлюбленную, выстрелив в воздух, однако попал ей в голову.
Сегодня Соколов заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном.
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Евгений ПонасенковАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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