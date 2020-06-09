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Адвокат Ещенко будет настаивать на новой статье для историка Соколова
2020-06-09T14:23
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Адвокат Ещенко будет настаивать на новой статье для историка Соколова

14:23 09.06.2020
1731
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко будет настаивать на вменении историку Олегу Соколову ещё одной статьи УК РФ – о надругательстве над телами умерших, сообщила адвокат Александра Бакшеева.
Во вторник Октябрьский районный суд начал рассмотрение дела по существу. Соколов обвиняется по двум статьям УК РФ: убийство и незаконное хранение оружия.
"Еще на стадии следствия мы заявляли о добавлении статьи 244 УК РФ. Следствие нам отказало. Но мы действительно считаем, что она должна быть применена, и будем настаивать на этом", - сказала Бакшеева журналистам.
Она добавила, что будет руководствоваться разъяснениями Верховного суда, заявляя о применении этой статьи.
Олег Соколов
26 мая, 12:55
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Суд перенес рассмотрение дела на 15 июня из-за вступления в дело нового адвоката Соколова. Планировалось, что на сегодняшнем заседании будет оглашено обвинительное заключение.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
28 января, 17:01
СМИ: эксперты дали заключение в отношении историка Соколова
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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