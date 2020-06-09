В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд начнет рассматривать по существу дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ и своей невесты Анастасии Ещенко, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Октябрьским районным судом принято решение о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении Олега Соколова в Санкт-Петербургский городской суд. Процесс перенесен в связи с общественным интересом и технической возможностью организовать онлайн-трансляцию заседания", - сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что в судах города до 14 июня действует режим ограничений из-за коронавируса, а именно по числу присутствующих в зале - это могут быть только участники процесса.
Начало рассмотрения дела Соколова по существу несколько раз переносилось из-за карантина в СИЗО-1, где содержится обвиняемый. По информации адвоката Соколова Александра Почуева, в этот раз его подзащитного доставят в зал заседаний, а значит, рассмотрение дела начнется.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам историка, они планировали назначить дату свадьбы с Ещенко. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности.