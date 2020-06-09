В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым

"Октябрьским районным судом принято решение о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении Олега Соколова в Санкт-Петербургский городской суд. Процесс перенесен в связи с общественным интересом и технической возможностью организовать онлайн-трансляцию заседания", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что в судах города до 14 июня действует режим ограничений из-за коронавируса, а именно по числу присутствующих в зале - это могут быть только участники процесса.

Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам историка, они планировали назначить дату свадьбы с Ещенко. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности.