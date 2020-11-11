https://ria.ru/20201111/ekspertiza-1584122167.html

Защита историка Соколова попросила новую психиатрическую экспертизу

Защита историка Соколова попросила новую психиатрическую экспертизу

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявила ходатайство о назначении ему новой судебной психиатрической... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:20

2020-11-11T15:20

2020-11-11T15:20

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявила ходатайство о назначении ему новой судебной психиатрической экспертизы."У меня имеется ходатайство о назначении по делу повторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - сказал адвокат Сергей Лукьянов на заседании Октябрьского районного суда Петербурга.По его мнению, первая экспертиза в институте имени Сербского была проведена с рядом недочетов. Кроме того, фабула обвинения изменилась. Так, на стадии предварительного следствия утверждалось, что Соколов убил Ещенко тремя выстрелами в голову. А в ходе судебного следствия, после заключения судмедэксперта, обвинение заявило, что Соколов первым выстрелом ранил Ещенко, затем стал ее душить, после чего выстрелил еще трижды."Из показаний Соколова следует, что он помнит только первый выстрел и дальше ничего не помнит, поэтому есть ряд вопросов", - заметил Лукьянов, уточнив, что просит провести экспертизу с привлечением других экспертов.Судья Юлия Максименко решила отложить вынесение решения по ходатайству до следующего заседания.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.

https://ria.ru/20201026/travlya-1581595346.html

https://ria.ru/20201014/sokolov-1579766802.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия