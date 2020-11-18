https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах

Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах

РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:40

2020-11-18T14:40

2020-11-18T14:44

россия

хищение

справки

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Михаил Мень (Ивановская область)18 ноября 2020 года Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня заподозрили в хищении в 2011 году 700 миллионов рублей из регионального бюджета. Краснов добавил, что следствие собрало "достаточные доказательства вины". После этого верхняя палата одобрила задержание Меня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что в отношении него предложена мера о "запрете определенных действий". Михаил Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Сергей Фургал (Хабаровский край)9 июля 2020 года стало известно, что в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ. По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, им предъявлены обвинения.Павел Коньков (Ивановская область)В мае 2019 года был задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков. Он возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. Его заподозрили в растрате примерно 700 миллионов рублей, по делу также был задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". 3 июня 2019 года Павел Коньков был арестован, в марте 2020 года мера пресечения была изменена на домашний арест. 6 мая 2020 года сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела.Александр Винников (ЕАО)В октябре 2018 года стало известно, что экс-губернатор Еврейской автономной области Александр Винников, занимавший пост в 2010-2015 годах, предстанет перед судом. Ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 УК РФ "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями". По данным прокуратуры, с марта 2014 года по май 2015 года Винников давал указания и склонял начальника управления здравоохранения области закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. В июле 2019 года Биробиджанский районный суд признал бывшего губернатора Еврейской автономной области Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Прокуроры обжаловали приговор, сочтя наказание "чрезмерно мягким". 26 сентября 2019 года суд ЕАО отменил приговор, дело направили на новое рассмотрение в Биробиджанский районный суд. Рассмотрение дела продолжается.Леонид Маркелов (Марий Эл)13 апреля 2017 года стало известно, что в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток по двум эпизодам. 6 апреля президент Владимир Путин освободил Маркелова, который подал в отставку по собственному желанию, от должности главы Марий Эл. По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов), а также злоупотребление должностными полномочиями. 6 мая 2019 года в Нижегородском районном суде начались слушания по делу Маркелова. Маркелов находится под арестом, свою вину он не признает.Александр Соловьев (Удмуртия)4 апреля 2017 года Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева. Президент РФ Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. В этот же день он был заключен под стражу. Соловьев обвиняется в получении более 139 миллионов рублей в качестве взятки. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил взятки от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки. Как считают в СК РФ, экс-глава Удмуртии за это должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка. В августе он был переведен под домашний арест. В декабре расследование по уголовному делу было завершено. В настоящее время его рассматривает Завьяловский районный суд Удмуртии. Соловьев свою вину не признает. Михаил Юревич (Челябинская область)Михаил Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска. 16 марта 2017 года стало известно, что против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. По данным следствия, он систематически получал взятки от Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда. Юревич свою вину отрицает. Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. На допросы к следователю Юревич не являлся, письменно сообщив, что находится в Израиле. В мае 2017 года Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас Михаил Юревич проживает в Великобритании. Никита Белых (Кировская область)24 июня 2016 года следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ задержали губернатора Кировской области Никиту Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. Против кировского губернатора возбудили дело по статье "взятка в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ). 28 июля президент РФ Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых вменяли два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях – за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Экс-чиновника также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. В мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения. В ноябре защита Белых оспорила его приговор в кассационной инстанции Мосгорсуда, но суд жалобу отклонил. Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области. Вячеслав Гайзер (Республика Коми)19 сентября 2015 года стало известно, что Следственный комитет РФ пресек деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым. По информации СК РФ, целью деятельности возглавляемого ими сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом. Гайзеру, его заместителю Чернову и еще ряду фигурантов дела было предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей. Кроме того, считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. Вынесенным приговором остались недовольны как сторона защиты, настаивавшая на оправдании, так и гособвинение, поскольку суд убрал из приговора статью об организованном преступном сообществе. Однако Мосгорсуд признал приговор законным. В настоящее время Второй кассационный суд общей юрисдикции рассматривает кассационные жалобы на приговор Гайзеру.Владимир Торлопов (Республика Коми)В октябре 2016 года следствие предъявило обвинение бывшему главе Коми (занимал должность с декабря 2001 года по январь 2010 года) Владимиру Торлопову, который обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. В преступное сообщество, по версии следствия, входили экс-глава Коми Вячеслав Гайзер (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) его заместитель Чернов, председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ковзель и еще 10 лиц. 10 июня 2019 года суд приговорил Владимира Торлопова к шести годам и шести месяцам общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В отношении всех подсудимых вину в создании и участии в ОПС суд признал недоказанной государственным обвинением. В настоящее время Торлопов отбывает наказание, срок заключения истекает 31 января 2023 года.Николай Денин (Брянская область)21 мая 2015 года бывшему губернатору Брянской области Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года Денин, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка". В СК отмечают, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений". 9 сентября 2014 года Денин, возглавлявший регион с декабря 2004 года, был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". 19 ноября 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей. Денин несколько раз подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но получал отказ. В конце марта 2018 года прошение было направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что экс-губернатор компенсировал материальный ущерб. В итоге Клинцовский городской суд Брянской области 13 апреля удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Денина. На исполнение решения суда отводилось десять дней. 25 апреля стало известно, что экс-губернатора Брянской области выпустили на свободу по УДО. Александр Хорошавин (Сахалинская область)Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в ночь на 4 марта 2015 года. Он и члены его бывшей команды - экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвинялись в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток составляет 522 миллиона рублей. 6 марта 2017 года суд Южно-Сахалинска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина. Он вину не признал. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности, а также государственных наград. Приговор был обжалован, 9 апреля 2019 года Сахалинский областной суд оставил его без изменений. В июне 2018 года Хорошавин стал фигурантом нового уголовного дела о коррупции. По данным следствия, он и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от 2 миллионов до 10 миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Прокуратура информировала, что под суд пойдет также еще один участник преступной группы – бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Одному из соучастников – бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заключившему соглашение со следствием, – суд вынес условное наказание. Кроме того, два участника преступной группы объявлены в международный розыск. Предварительное заседание суда по этому уголовному делу назначено на 10 августа 2020 года. 12 сентября 2019 года Верховный суд России отменил все решения о продлении ареста Хорошавина. Были отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Как отметил адвокат осужденного Василий Иванов, таким образом ВС устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые установил Европейский суд по правам человека. По словам защитника, для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы. Василий Юрченко (Новосибирская область)В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем в августе о превышении полномочий. Речь шла о 18 миллионах рублей, которые региональный бюджет, по данным следствия, недополучил именно по вине Юрченко в 2010 году. Чиновник якобы пролоббировал продажу недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене. Второе уголовное дело о превышении должностных полномочий СК возбудил в начале сентября – по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий.19 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал экс-губернатора области виновным в превышении полномочий и приговорил к трем годам условного заключения. Защита Василия Юрченко обжаловала приговор, но в марте 2018 года Новосибирский областной суд оставил его без изменения. Вячеслав Дудка (Тульская область)В сентябре 2011 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, возглавлявший регион с 2005 года по 2011 год, стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущественных и земельных отношений области Виктор Волков, сговорившись с губернатором Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО "Корпорация "ГРИНН" взятку в 40 миллионов рублей. Как считает следствие, в эту сумму чиновники оценили предоставление корпорации земельного участка в Туле в аренду на три года для строительства гипермаркета. Дело в отношении предполагаемого посредника Андрея Степанова было прекращено в связи с добровольным заявлением в правоохранительные органы о том, что он стал участником коррупционной сделки. Дело в отношении управляющего директора корпорации ГРИНН Дмитрия Добрынина прекратили из-за истечения срока давности. Дудке было официально предъявлено обвинение в получении взятки (часть 4 статьи 290 УК РФ). 22 июля 2013 года экс-губернатор был приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей. 9 июня 2018 года стало известно, что бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу по УДО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хищение, справки