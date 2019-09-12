Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Однако, как отметил адвокат Василий Иванов, таким образом ВС устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые установил Европейский суд по правам человека.

"Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро", — рассказал он.

Дело Хорошавина

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.