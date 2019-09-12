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РИА Новости

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

04:05 12.09.2019 (обновлено: 10:09 12.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
Однако, как отметил адвокат Василий Иванов, таким образом ВС устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые установил Европейский суд по правам человека.

"Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро", — рассказал он.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в суде. Архивное фото
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Раритетную "Волгу" Александра Хорошавина продали за 2,5 миллиона рублей

Дело Хорошавина

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
По тому же делу бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, а экс-советник главы региона Андрей Икрамов — девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018
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Верховный суд РФАлександр ХорошавинПроисшествия
Популярные комментарии
Во дают разворовал весь Сахалин, ему ещё и приплатять 50 т евро, страна абсурда, в Китае уже расстреляли!
12 сентября, 06:01
ИЯИ Я
19454313
А у меня вот ещё вопрос. Раз у нас губернаторы не выбираются напрямую народом, а назначаются сверху, почему остаётся неподсудный тот, кто делает такие назначения?
12 сентября, 06:34
НЕНикита Ермаков
173920125
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