Путин отправил в отставку главу Удмуртии

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", отрешив Александра Соловьева от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник СК возбудил в отношении Соловьева уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от представителей компании, которая занималась строительством мостов, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Сейчас Соловьев доставлен в Москву. СК намерен в ближайшее время предъявить чиновнику официальное обвинение.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. Кто будет исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.

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