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Генпрокурор раскрыл детали дела аудитора Счетной палаты Михаила Меня
Генпрокурор раскрыл детали дела аудитора Счетной палаты Михаила Меня
Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня заподозрили в хищении в 2011 году 700 миллионов рублей из регионального бюджета. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:13
2020-11-18T17:12
дело аудитора счетной палаты михаила меня
игорь краснов
совет федерации рф
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня заподозрили в хищении в 2011 году 700 миллионов рублей из регионального бюджета.Об этом на заседании Совета Федерации сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Он добавил, что следствие собрало "достаточные доказательства вины".По его словам, в 2011 году бенефициары группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — объединились, чтобы похитить деньги из бюджета. Как считают следователи, в организованную группу входил сам Мень, управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин, а также замглавы компании "Продо менеджмент" Екатерина Семенова.Далее, по версии прокуратуры, губернатор склонил к преступлению первого зампреда областного правительства Павла Конькова, отвечавшего за распределение субсидий бизнесу. Тот же, считает обвинение, "обеспечил принятие" норм, позволивших не согласовывать выдачу 750 миллионов рублей с Минфином. В итоге "Ивановский бройлер" получил 700 миллионов рублей, хотя компания не имела на это права, не будучи малым или средним бизнесом. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций. Куда делись остальные 50 миллионов рублей, не уточняется.Генпрокурор отметил, что показания на Меня дал Коньков, который с марта 2020 года содержится под домашним арестом по обвинению в растрате, и другие региональные чиновники. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии по статье за хищение или растрату в особо крупном размере.Верхняя палата одобрила задержание бывшего главы региона. Его допросили следователи.Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Он продолжает исполнять обязанности. Как пояснил председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, игорь краснов, совет федерации рф, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

Генпрокурор раскрыл детали дела аудитора Счетной палаты Михаила Меня

13:13 18.11.2020 (обновлено: 17:12 18.11.2020)
 
© РИА Новости, ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМихаил Мень
Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости, ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня заподозрили в хищении в 2011 году 700 миллионов рублей из регионального бюджета.
Об этом на заседании Совета Федерации сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Он добавил, что следствие собрало "достаточные доказательства вины".
По его словам, в 2011 году бенефициары группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — объединились, чтобы похитить деньги из бюджета. Как считают следователи, в организованную группу входил сам Мень, управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин, а также замглавы компании "Продо менеджмент" Екатерина Семенова.

"Мень был наделен правом заключить от имени правительства Ивановской области соглашение о предоставлении бюджетного кредита и фактически распорядиться им. В связи с чем принял на себя преступные обязательства на растрату денежных средств в пользу группы компаний "Продо" путем их перечисления в адрес "Ивановского бройлера", — заявил Краснов.

Далее, по версии прокуратуры, губернатор склонил к преступлению первого зампреда областного правительства Павла Конькова, отвечавшего за распределение субсидий бизнесу. Тот же, считает обвинение, "обеспечил принятие" норм, позволивших не согласовывать выдачу 750 миллионов рублей с Минфином.
В итоге "Ивановский бройлер" получил 700 миллионов рублей, хотя компания не имела на это права, не будучи малым или средним бизнесом. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций. Куда делись остальные 50 миллионов рублей, не уточняется.
Генпрокурор отметил, что показания на Меня дал Коньков, который с марта 2020 года содержится под домашним арестом по обвинению в растрате, и другие региональные чиновники. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии по статье за хищение или растрату в особо крупном размере.
Верхняя палата одобрила задержание бывшего главы региона. Его допросили следователи.
Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты.
Он продолжает исполнять обязанности. Как пояснил председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.
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Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняИгорь КрасновСовет Федерации РФМихаил МеньСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
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