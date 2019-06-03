Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Конькова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Срок ареста судья установила до 30 июля. У защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Коньков заявил о своей невиновности и попросил суд ограничиться домашним арестом, в том числе ввиду состояния здоровья. Следователь же считает, что только арест не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний.

Коньков пока находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение). В течение 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.

Ранее СК сообщал, что Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом.