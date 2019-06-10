Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Почти четыре года в СИЗО, полтора года следствия и больше 150 судебных заседаний — сегодня Замоскворецкий районный суд вынес приговор экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и еще 12 местным чиновникам и бизнесменам по делу об участии в организованной преступной группировке. Суд решил, что существование самой ОПГ не доказано, однако за мошенничество, отмывание денег и взятки приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

Испорченный отдых

Гайзера арестовали в сентябре 2015-го в Москве — сразу после выборов в парламент республики чиновник направлялся в отпуск за границу и заехал в столицу по делам. Параллельно силовики провели почти два десятка задержаний.

В наручниках оказались многие руководители региона и несколько влиятельных бизнесменов, в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, предприниматели Александр Зарубин и Валерий Веселов, бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштей. Позднее дело также завели на бывшего сенатора и предыдущего главу Коми Владимира Торлопова.

В Коми арест главы республики вызвал настоящий шок, на родине его любили, уважали и считали "своим". Он и правда был "своим": родился и вырос в республике, в семье шахтера и учительницы, всю карьеру сделал, практически не выезжая за пределы региона.

Начав в банковской сфере, в 37 лет стал министром финансов Коми, в 44 года возглавил регион. В 2015-м вошел в пятерку наиболее эффективных губернаторов России. При этом в Сыктывкаре Гайзера знали как скромного чиновника: жил он в обычной многоэтажке, ходил на работу пешком.

Однако результаты обысков перечеркнули весь скромный имидж. У фигурантов дела силовики изъяли целый ювелирный магазин: более 60 килограммов драгоценностей, 150 наручных часов стоимостью от 30 тысяч до миллиона долларов.

Лично у Гайзера нашли коллекцию дорогих часов и проект по приобретению самолета. СМИ сообщали, что только часы обошлись чиновнику в миллионы долларов. Позднее его адвокаты опровергли эти оценки и даже пытались судиться.

Следствие заявило, что чиновники и бизнесмены создали преступное сообщество. Они давали взятки, отмывали деньги, проворачивали мошеннические схемы. В СК сравнивали ОПГ из Коми с итальянской мафией. Дело Гайзера стало одной из первых крупных чисток региональных элит, уличенных в коррупции.

Главари республики

По версии следствия, преступная группировка действовала с 2005-го. Отцом-основателем ОПГ силовики называют бизнесмена Александра Зарубина. Это единственный из подельников, кому удалось скрыться от правосудия — до сих пор находится в бегах.

Следствие считает, что Гайзер присоединился к преступному сообществу практически сразу и стал его мозговым центром. Продвигал интересы группировки, пользуясь высоким положением во власти.

ОПГ обращала внимание на самые прибыльные компании региона — птицефабрику, ликеро-водочный завод, молокозавод. Некоторые предприятия удалось не только взять под теневой контроль, но и вывести из региональной собственности. Так, в 2010-м приватизировали и передали подконтрольному группировке юридическому лицу "Птицефабрику Зеленецкую".

Дивиденды от предприятий поступали теперь не в местный бюджет, а на офшорные счета. Общий ущерб от такого "бизнеса" оценивается в 3,5 миллиарда рублей.

Силовики собрали документы, свидетельствующие о том, что участники группировки отмыли более миллиарда рублей. Кроме того, по версии следствия, у коррумпированных чиновников процветал "небольшой бизнес" по кадровым назначениям. Так, силовики считают, что Гайзер лично помог Александру Сердитову стать директором местного ликеро-водочного завода за "спасибо" в размере 37,5 миллиона рублей.

В ходе прений прокурор просил сурового наказания для всех участников группировки. Гайзера предлагалось отправить в тюрьму на 21 год, Торлопова и Зарубина — на 17. Гайзер мог получить рекордный для главы региона срок.

Однако суд решил, что обвинению не удалось доказать существование самой группировки, и вынес приговор лишь по конкретным преступлениям. За мошенничество, отмывание денег и взятку Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Бывшего замглавы региона Алексея Чернова — к девяти годам колонии, предшественника Гайзера на посту руководителя республики и экс-сенатора Владимира Торлопова — к шести годам и шести месяцам в общем режиме со штрафом в 500 тысяч рублей, бизнесмен Валерий Веселов тоже получил шесть лет и шесть месяцев.

Также Гайзера оправдали по одному эпизоду получения взятки, а его бывшего заместителя Алексея Чернова — по одному эпизоду о хищениях, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля — по обвинению во взятке. Обвиняемый Лев Ливензон полностью оправдан и освобожден в зале суда.

Сам Гайзер по-прежнему считает себя и бывших коллег "товарищами по несчастью", которых несправедливо объявили "преступниками и казнокрадами". В последнем слове он в очередной раз сообщил о невиновности и просил суд вынести справедливое решение.

Масштабная чистка

Расследование дела Гайзера послужило отправной точкой для еще нескольких уголовных дел в отношении республиканских элит. Силовикам пришлось изучить все стороны жизни Коми.

Так, один из обвиняемых, финансист Демьян Москвин, дал показания против генерального директора компании "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика. В сентябре 2016-го бизнесменов арестовали. Их обвиняют в даче взяток руководству республики за максимально выгодные тарифы на тепло- и энергоснабжение, а также создание комфортных условий работы.

За четыре года под следствием оказались местные депутаты, главы компаний, бывший начальник местного УФСИН, председатель региональной контрольно-счетной палаты, экс-председатель республиканского избиркома и многие другие. Некоторым уже вынесен приговор.

Не все фигуранты основного уголовного дела сегодня выслушали судебный вердикт. Финансист Демьян Москвин и бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов пошли на сделку со следствием и получили сроки год назад.

Москвина приговорили к шести годам колонии, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Ромаданову присудили семь лет колонии строгого режима.