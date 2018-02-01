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Происшествия

Преступление и наказание: Белых ждут восемь лет колонии и крупный штраф

Сюжет:
Приговор Никите Белых (14)
23:0601.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых в четверг признали виновным в получении двух взяток: бывшего главу региона приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Взятка. Архивное фото
© Fotolia / Bernad
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Гособвинение запросило для подсудимого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании. По Уголовному кодексу, максимально Белых грозило 15 лет заключения со штрафом в 70 раз больше суммы полученных взяток (в данном случае – 42 миллиона евро, или почти 3 миллиарда рублей).

Помимо тюремного срока суд назначил Белых дополнительное наказание – штраф в размере 48,2 миллиона рублей. Экс-губернатор также на три года лишен права занимать должности на госслужбе.

Оглашение приговора было назначено на полдень. В указанное время Белых вывели из конвойного помещения. В сопровождении полицейских и двух медиков его завели в зал суда, где поместили в железную клетку площадью примерно два квадратных метра. Обвиняемый шел, опираясь на палку, а из его правой руки торчал катетер.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Судья Татьяна Васюченко оправдала экс-губернатора в вымогательстве и получении одной из двух взяток. Оглашение приговора заняло чуть более 9 часов с короткими 10-минутными перерывами каждые два часа. Один эпизод касается взятки от Юрия Судгаймера — владельца АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".

Защита будет обжаловать приговор

Адвокат Белых Андрей Грохотов после оглашения приговора заявил, что защита не согласна с вынесенным приговором и собирается его обжаловать.

Деньги в конверте. Архивное фото
© Fotolia / Helder Almeida
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"Мы рады тому, что наконец-то позиция защиты по эпизоду с Ларицким была услышана, и Белых был оправдан. Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться", — сказал Грохотов. Он добавил, что Белых не согласен с приговором — ни с квалификацией, ни с мерой наказания.

В свою очередь Генпрокуратура РФ сообщила, что суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения, в связи с чем "вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок".

"Шансов на УДО у Белых нет"

Адвокат Игорь Трунов, комментируя приговор Никите Белых, выразил мнение, что бывший чиновник практически не имеет шансов на условно-досрочное освобождение от назначенных восьми лет.

"Освобождение из строгого режима на свободу нереально, можно просить только о переводе на общий режим. На строгом режиме заключения гораздо большее число ограничений и невозможность УДО", — сказал адвокат. Он отметил, что даже чтобы подать ходатайство о досрочном освобождении, осужденный по тяжкой статье должен отбыть две трети наказания.

Другой адвокат Дмитрий Аграновский считает, что Белых может оспорить дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где он имеет "большие шансы" на его выигрыш.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Я не участвовал в деле, но, на мой взгляд, у него достаточно большие шансы на выигрыш в Европейском суде по правам человека, если он туда обратится", — сказал адвокат.

Он добавил, что "по нынешним временам, а это не времена Ивана Грозного, не 30-е и даже не 50-е годы прошлого века, приговор при обстоятельствах, кажущихся сомнительными, достаточно суров". По наблюдениям адвоката, значительная часть дел о взяточничестве — результат провокации.

По мнению адвоката, нет необходимости так жестоко наказывать человека, который "в глазах общественности воспринимается как козел отпущения".

Как всего было

По данным следствия, в июне 2016 года Белых был задержан с поличным в ресторане на Новом Арбате в Москве при получении от Судгаймера 150 тысяч евро. Деньги Судгаймер передал в пакете, где также была бутылка вина, со словами: "С днем рождения".

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© Fotolia / oldbunyip
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Из показаний подсудимого следует, что при задержании он во всем происходящем увидел провокацию правоохранителей. Посчитав, что Судгаймеру угрожает опасность, экс-губернатор написал объяснительную, указав, что деньги передавались в качестве благотворительности для фонда, занимающегося реставрацией культурных объектов и облагораживанием города. Но потом Белых понял, что это провокация со стороны взяткодателя, однако было уже поздно.

Судгаймер же в своих показаниях следствию, частично оглашенных в суде, жаловался, что предлагал перевести деньги безналичным расчетом, но Белых настаивал на передаче указанной суммы именно в наличной форме.

Как установило следствие, 150 тысяч евро были последней частью взятки, которую Судгаймер заплатил, поскольку его компании грозило расторжение договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области. Общая сумма взятки, по версии следствия, составила 400 тысяч евро, которые выплачивались постепенно в течение двух лет.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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За эти деньги, установило следствие, Белых обещал Судгаймеру покровительство. Также, по данным следствия, экс-губернатор обещал предпринимателю, что власти региона закроют глаза на нарушения.

Вторым эпизодом является взятка в 200 тысяч евро, которую Белых, по версии следствия, через посредника получил от предпринимателя Альберта Ларицкого. Данная взятка относится к периоду 2011-2012 годов. На тот момент Ларицкому принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес", которые в будущем после реорганизации приобрел Судгаймер.

Ларицкий, следует из его показаний, узнал о задержании Белых из СМИ, когда находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По словам Ларицкого, он решил проявить свою ответственность и рассказать следствию о взятке, которую передавал губернатору Кировской области.

Следствие установило, что посредником во взятке был теперь уже бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Щерчков. Он за деятельное раскаяние был освобожден от ответственности.

Как считает следствие, эти деньги полагались подсудимому за то, что он организовал предоставление указанным компаниям лесных участков в аренду на льготных условиях.

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"Также Белых гарантировал Ларицкому общее покровительство", — отмечало следствие.

Как было установлено в суде, Ларицкий имел постоянный пропуск в здание правительства Кировской области, но его пускали, даже если этот пропуск он забывал. Таким образом, считает следствие, предприниматель состоял в особых отношениях с губернатором.

По существу уголовное дело в отношении Белых суд начал слушать осенью прошлого года. Последние несколько заседаний перед приговором Пресненский суд Москвы проводил на выезде — на территории СИЗО "Матросская тишина", где Белых находится в больнице в связи с ухудшением здоровья.

Заседания проходили в небольшой комнате для свиданий. В ходе заседаний врачи оказывали подсудимому необходимую помощь, ставили капельницы и следили за общим самочувствием.

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Происшествия
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Иван Рыжиков
Круто, это вам не Васильева которая миллиардами тащила...
23:45
01.02.2018
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Валерий
А слабо посадить Чубайса за обман народа при приватизации ? Слабо у Володи , он даже дебатов боится !
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02.02.2018
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