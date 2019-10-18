Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным 11-летний срок в колонии для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера за хищения и отмывание денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение оставить без изменения", - постановил судья.

Прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд оправдал бывшего губернатора по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге, экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов.

Сам Гайзер в последнем слове жаловался на то, что с самого его задержание его противники "бросили все силы для того, чтоб вводить в заблуждение общественность с помощью СМИ", но Замоскворецкий суд "нашел в себе мужество" снять часть обвинений.