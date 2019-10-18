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РИА Новости

Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

14:51 18.10.2019 (обновлено: 14:55 18.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным 11-летний срок в колонии для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера за хищения и отмывание денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение оставить без изменения", - постановил судья.
Прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд оправдал бывшего губернатора по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге, экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов.
Сам Гайзер в последнем слове жаловался на то, что с самого его задержание его противники "бросили все силы для того, чтоб вводить в заблуждение общественность с помощью СМИ", но Замоскворецкий суд "нашел в себе мужество" снять часть обвинений.
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10 июня, 02:00РИА Новости
Уголовное дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Экс-глава Коми также поблагодарил земляков из республики за то, что "даже после приговора их мнение [о работе Гайзера на посту губернатора] не поменялось".
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Московский городской судВячеслав ГайзерКомиРоссияПроисшествия
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