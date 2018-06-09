Осужденный тульский экс-губернатор Дудка вышел на свободу

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, осужденный на девять с половиной лет колонии за взятку, вышел на свободу по УДО, сообщила в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы управления ФСИН по региону Маргарита Римар.

Вячеслав Дудка был приговорен 22 июля 2013 года к 9,5 годам колонии за взятку. Наказание бывший глава области отбывал в исправительной колонии №1 в городе Донской Тульской области.

"Дудка вышел сегодня по УДО", — сказала собеседница агентства.

Как информирует управление судебного департамента в Тульской области, ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания было рассмотрено Донским городским судом 29 мая. Защита Дудки указывала, что "осужденный отбыл более 2/3 части срока, соблюдает правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, имеет многочисленные поощрения,… принимает активное участие в оформлении наглядной агитации отряда и колонии, уважительно относится к администрации исправительного учреждения". Кроме того, штраф, назначенный судом Дудке, был полностью выплачен, а осужденный "имеет на иждивении двух детей, которые нуждаются в его помощи и воспитании".

"Администрация исправительного учреждения пришла к заключению о целесообразности применения условно-досрочного освобождения в отношении осужденного Дудки, поскольку за период отбывания наказания осужденный Дудка зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, твердо встал на путь исправления", — сообщает департамент.

В результате суд "пришел к выводу о том, что в течение всего срока отбывания наказания поведение осужденного было только примерным", Дудка был освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок — 2 года 9 месяцев 6 дней.

В сентябре 2011 года Дудка, возглавлявший регион с 2005 года по 2011 год, стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущественных и земельных отношений области Виктор Волков, сговорившись с губернатором Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО "Корпорация "ГРИНН" взятку в 40 миллионов рублей.

Как считало следствие, в эту сумму чиновники оценили предоставление корпорации земельного участка в Туле в аренду на три года для строительства гипермаркета. Дудке было официально предъявлено обвинение в получении взятки (часть 4 статьи 290 УК РФ), помимо девяти лет и шести месяцев колонии суд назначил ему штраф в 900 тысяч рублей. Дело в отношении предполагаемого посредника Андрея Степанова было прекращено в связи с добровольным заявлением в правоохранительные органы о том, что он стал участником коррупционной сделки. Дело в отношении управляющего директора корпорации ГРИНН Дмитрия Добрынина прекратили из-за истечения срока давности.