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РИА Новости

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

17:45 04.09.2019 (обновлено: 17:55 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
Ранее генпрокуратура обратилась в суд с требованием отобрать в доход государства активы экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на 1,5 миллиарда рублей. В ведомстве уточняли, что эта сумма не соответствует официальным доходам уже бывшего чиновника, а объяснить ее происхождение он не может.
"С момента подачи этого иска в ходе проверочных мероприятий совместно со Следственным комитетом РФ было дополнительно выявлено ещё имущество на сумму 577 миллионов рублей. В связи с чем исковые требования были уточнены... Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое требование, превысила 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным генпрокуратуры, кроме 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, наручных часов марки Patek Philippe стоимостью один миллион рублей, денежных средств более 8,5 миллионов рублей, 224 тысяч долларов США, 660 тысяч евро, обращению в доход государства подлежат земельный участок, квартиры и помещение, а также дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции, в том числе торговый центр стоимостью не менее 156 миллионов рублей и спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения совокупной стоимостью не менее 353 миллиона рублей.
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13 апреля 2017 года стало известно, что в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток по двум эпизодам. Шестого апреля президент Владимир Путин освободил Маркелова, который подал в отставку по собственному желанию, от должности главы Марий Эл. По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов). Шестого мая 2019 года в Нижегородском районном суде начались слушания по делу Маркелова. Маркелов находится под арестом, свою вину он не признает.
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Леонид МаркеловГенеральная прокуратура РФМарий ЭлРоссияПроисшествия
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