В ЕАО отменили приговор экс-губернатору Винникову и вернули дело в суд

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Суд ЕАО в четверг отменил приговор в отношении бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова, который был осужден на 4 года условно за подстрекательство к закупкам медоборудования по завышенной цене, сообщил РИА Новости представитель суда.
В июле Биробиджанский районный суд признал бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Прокуроры обжаловали приговор, сочтя наказание "чрезмерно мягким".
"Приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение в Биробиджанский районный суд", - сказал собеседник.