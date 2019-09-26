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РИА Новости

В ЕАО отменили приговор экс-губернатору Винникову и вернули дело в суд

10:05 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Винников. 2014 год
Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Винников. 2014 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Суд ЕАО в четверг отменил приговор в отношении бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова, который был осужден на 4 года условно за подстрекательство к закупкам медоборудования по завышенной цене, сообщил РИА Новости представитель суда.
В июле Биробиджанский районный суд признал бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Прокуроры обжаловали приговор, сочтя наказание "чрезмерно мягким".
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01РИА Новости
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
"Приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение в Биробиджанский районный суд", - сказал собеседник.
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ЕАОАлександр ВинниковБиробиджанПроисшествия
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