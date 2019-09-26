В ЕАО отменили приговор экс-губернатору Винникову и вернули дело в суд

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Суд ЕАО в четверг отменил приговор в отношении бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова, который был осужден на 4 года условно за подстрекательство к закупкам медоборудования по завышенной цене, сообщил РИА Новости представитель суда.