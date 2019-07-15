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РИА Новости

Экс-губернатора ЕАО осудили за нарушения при закупках медоборудования

Вчера, 09:42
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор ЕАО Александр Винников
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Экс-губернатор ЕАО Александр Винников. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Биробиджанский районный суд в понедельник признал бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, и приговорил к 4 годам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель суда.
Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 Уголовного кодекса (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По версии следствия, с марта 2014-го по май 2015 года он давал указания и склонял начальника регионального управления здравоохранения закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Бюджету ЕАО был причинён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей. Рассмотрение дела в суде началось осенью 2018 года.
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"Суд признал Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медицинского оборудования по завышенной цене и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года", - рассказал собеседник.
Он отметил, что кроме того, Винникова обязали не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной системы и один раз в месяц приходить в УИС на регистрацию.
"Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в областной суд. Осужденный и его адвокат намерены обжаловать приговор, Винников вину не признает", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что гособвинение предложило дать Винникову четыре года лишения свободы. Экс-губернатор на последнем слове в суде попросил его оправдать, так как счел доводы следствия несостоятельными. Объем уголовного дела в отношении экс-губернатора составляет 129 томов, четыре из которых - обвинительное заключение.
Винников занимал пост губернатора Еврейской автономной области с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года.
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Александр ВинниковЕврейская автономная областьПроисшествия
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