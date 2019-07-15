Экс-губернатора ЕАО осудили за нарушения при закупках медоборудования

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Биробиджанский районный суд в понедельник признал бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, и приговорил к 4 годам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель суда.

Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 Уголовного кодекса (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По версии следствия, с марта 2014-го по май 2015 года он давал указания и склонял начальника регионального управления здравоохранения закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Бюджету ЕАО был причинён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей. Рассмотрение дела в суде началось осенью 2018 года.

"Суд признал Винникова виновным в подстрекательстве к закупкам медицинского оборудования по завышенной цене и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года", - рассказал собеседник.

Он отметил, что кроме того, Винникова обязали не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной системы и один раз в месяц приходить в УИС на регистрацию.

"Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в областной суд. Осужденный и его адвокат намерены обжаловать приговор, Винников вину не признает", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что гособвинение предложило дать Винникову четыре года лишения свободы. Экс-губернатор на последнем слове в суде попросил его оправдать, так как счел доводы следствия несостоятельными. Объем уголовного дела в отношении экс-губернатора составляет 129 томов, четыре из которых - обвинительное заключение.