Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T11:13Z
https://ria.ru/20191007/1559501496.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151377/74/1513777419_0:117:1985:1234_1036x0_80_0_0_8367fb59b7dd6b17692b178782e24ac1.jpg
РИА Новости

Экс-губернатор Белых решает, подавать ли ходатайство о помиловании

11:13 07.10.2019
310
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Осужденный за взяточничество бывший губернатор Кировской области Никиты Белых раздумывает, подавать ли ходатайство о помиловании. Об этом сам экс-чиновник заявил в интервью РБК.
"Я думаю об этом вопросе [о подаче ходатайства о помиловании] так же, как я думаю и об условно-досрочном освобождении, замене наказания на более мягкое и массе других направлений", - заявил Белых.
Белых устроился работать в библиотеку при колонии Рязанской области и, по собственным словам, относится к своим обязанностям серьезно, стараясь расширить ассортимент тюремной библиотеки.
Белых в феврале 2018 года был приговорен за взяточничество к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем в 48 миллионов рублей.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
6 августа, 16:24РИА Новости
Никита Белых решил развестись с женой
Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.
Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.
По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.
001012
Обсудить 0
Никита БелыхКировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Ребенок рисует на асфальте мелом
Соцзащита проверит высказывания уральской чиновницы об опекуне шести детей
РИА
Новости
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер назвал цель визита в Грузию
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году
Врач за компьютером
В России 62% медучреждений перешли на электронный больничный
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган в ноябре обсудит с Трампом в Вашингтоне поставки истребителей F-35
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев заявил об отсутствии точной даты встречи в "нормандском формате"
Жители Луганска во время голосования
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, заявили в Раде
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
"Коммунисты России" попросили СК завести дело против Шварценеггера
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Депутат Юмашева продолжит посещать США, заявил Слуцкий
Юрий Шатунов
"Дочка" РЖД выплатит компенсацию за трансляцию песен Шатунова в плацкартах
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
У партии Зеленского есть шансы на выборах в Донбассе, считает депутат Рады
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Хабаровске затонул катер после столкновения с неустановленным судном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
Лента новостейМолния