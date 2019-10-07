Экс-губернатор Белых решает, подавать ли ходатайство о помиловании

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Осужденный за взяточничество бывший губернатор Кировской области Никиты Белых раздумывает, подавать ли ходатайство о помиловании. Об этом сам экс-чиновник заявил в интервью Осужденный за взяточничество бывший губернатор Кировской области Никиты Белых раздумывает, подавать ли ходатайство о помиловании. Об этом сам экс-чиновник заявил в интервью РБК

"Я думаю об этом вопросе [о подаче ходатайства о помиловании] так же, как я думаю и об условно-досрочном освобождении, замене наказания на более мягкое и массе других направлений", - заявил Белых.

Белых устроился работать в библиотеку при колонии Рязанской области и, по собственным словам, относится к своим обязанностям серьезно, стараясь расширить ассортимент тюремной библиотеки.

Белых в феврале 2018 года был приговорен за взяточничество к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем в 48 миллионов рублей.

Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.

Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.