Защита обжаловала арест экс-главы Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Защита бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении 140 миллионов рублей взятки, обжаловала решение суда о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Жалоба адвокатов зарегистрирована в суде, дата ее рассмотрения пока не назначена", — сказала она. Защита настаивает на переводе под домашний арест.

В прошлый вторник Соловьев был заключен под стражу до 4 июня.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей.