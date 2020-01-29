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Экс-глава Удмуртии не признал вины по делу о взяточничестве
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РИА Новости

Экс-глава Удмуртии не признал вины по делу о взяточничестве

11:24 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев . Архивное фото
УФА, 29 янв - РИА Новости. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый во взяточничестве, не признает своей вины, но суд будет учитывать его первые показания, данные во время предварительного расследования, сообщает управление судебного департамента республики.
В Завьяловском районном суде Удмуртии с января 2019 года идет судебный процесс над Соловьевым, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Экс-глава региона находится под домашним арестом.
"В соответствии с положениями закона подсудимый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. На судебных заседаниях 27 и 28 января 2020 года подсудимый Соловьев выразил своё отношение к предъявленному обвинению, заявив, что не виновен в совершении преступлений, в которых он обвиняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству стороны обвинения оглашаются показания подсудимого Соловьева, данные им при производстве предварительного расследования".
"Объём материалов уголовного дела составляет 65 томов. Суд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения. Судом допрошены 123 свидетеля, большое количество письменных и вещественных доказательств, материалов оперативно-розыскной деятельности, в том числе аудио- и видеозаписей. Исследуются допросы 15 свидетелей стороны защит", - сообщили в департаменте.
Дату следующего судебного заседания объявят позже.
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017
19 декабря 2019, 17:24
Экс-глава Удмуртии, обвиняемый во взяточничестве, попал в больницу
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Александр СоловьевУфаУдмуртияПроисшествия
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