Экс-глава Удмуртии не признал вины по делу о взяточничестве

"В соответствии с положениями закона подсудимый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. На судебных заседаниях 27 и 28 января 2020 года подсудимый Соловьев выразил своё отношение к предъявленному обвинению, заявив, что не виновен в совершении преступлений, в которых он обвиняется", - говорится в сообщении.