Суд признал вину экс-губернатора Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска, который в четверг начал оглашать приговор обвиняемому в превышении полномочий экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, признал его вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В марте 2014 года губернатор Василий Юрченко лишился своего поста с формулировкой "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело: сперва о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем, в августе, — о превышении полномочий. По данным обвинения, в результате действий Юрченко был нанесен вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 миллиона рублей.

"Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление", — сказала судья Алла Веселых. По ее словам, подсудимый, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб компании "ГазТрансКом" и неопределенному кругу лиц, "совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий", дав письменное указание директору "ГазТрансКома" отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд признать Юрченко виновным в превышении полномочий, что повлекло продажу земельного участка в центре Новосибирска по заниженной стоимости, и назначить наказание в виде четырех лет колонии. В свою очередь, адвокаты экс-губернатор и он сам рассчитывали только на оправдательный приговор в связи с отсутствием, по их мнению, события преступления.

Выступая с последним словом, Юрченко заявил, что считает дело в отношении него сфальсифицированным, а его вину бездоказательной. Обвинение, по его словам, "зиждется на предположениях и домыслах".

Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому, чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.