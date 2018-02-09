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Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора Сахалина Хорошавина к 13 годам колонии‍

Сюжет:
Арест губернатора Сахалинской области (190)
03:3909.02.2018
(обновлено: 04:32 09.02.2018)
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© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкСудья Елена Поликина во время оглашения приговора Александру Хорошавину. Архивное фотоСудья Елена Поликина во время оглашения приговора Александру Хорошавину. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев‬ – РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей.

Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Остров сокровищ. Как губернатор Сахалина сколотил миллиарды
Бывший губернатор на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил лишить его государственных наград.

В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.

Экс-советника губернатора Андрея Икрамова суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей за взятки. Бывший зампред правительства области Сергей Карепкин также признан виновным во взятках и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей. Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов, который сотрудничал со следствием, по решению суда должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Приговор Хорошавину оказался самым суровым для бывших губернаторов за последние по меньшей мере 20 лет. Так, бывший кировский губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима и штраф около 50 миллионов рублей (за получение взятки), тульский Вячеслав Дудка — девять с половиной лет колонии и штраф в 0,9 миллиона рублей (за получение взятки), брянский Николай Денин — четыре года колонии общего режима (за превышение полномочий), новосибирский Василий Юрченко — три года условно (за превышение полномочий).

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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"Мне не стыдно": Хорошавин в последнем слове отверг обвинение
Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей, именно такую меру наказания ему и определил в итоге суд.

Александра Хорошавина обвинили в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег. Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.

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Происшествия
Комментарии
14 пользователей оставили 18 комментариев
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i.saf_in
Еще направят кассационную жалобу, а там посмотрим, может и собьют пару лет от срока...
05:06
09.02.2018
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adrianoviolo
А его подельники где ?!
Если губер коррумпированный, то и вся его рать вместе с прокуратурой, МВД и т.п. участвовали или прикрывали его, закрывали глаза на беспредел.
04:56
09.02.2018
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ivlievsa
Это хорошо, но почему до сих пор на свободе и пилит деньги налогоплательщиков Чубайс?
04:54
09.02.2018
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Григорий Басс
срок нормально , а вот штраф маловат , или это помимо конфискации всего незаконно нажитого ? - если так тогда нормально , я бы еще ввел в судебную практику для экономических преступников и коррупционеров пожизненный запрет на выезд из страны , что бы если где то что то спрятал и как выйдет решит воспользоваться - тут же снова за жабры и новый срок , а то лови их потом по заграницам .
04:46
09.02.2018
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ilskripka
Не как в Китае, но всеже, может хотя бы некоторых это остановит!
04:41
09.02.2018
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Алексей F.
Мораль - воруй, да не заворовывайся!
04:31
09.02.2018
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Voroshilov2019
Слава тебе госпади, я уж думал снова как васильеву пожурят да отпустят, ещё бы как у пиндосов условие приговора —без права на удо
04:22
09.02.2018
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Алексей Голиков
Судья было трезвое? А васильеву выпустили с извинениями.
04:21
09.02.2018
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Александр Митрофанов
Еще бы другим такой же приговор выносили, особенно расхитителям из Минобороны, которые почему то отделались условным сроком.
04:17
09.02.2018
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eldeckel
Самое приятное, что "всё что нажито непосильным трудом", в т.ч. записанное на близких, обращено в пользу государства.
Не можешь доказать правомерность происхождения дохода - отдай. И это правильно.
04:09
09.02.2018
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Gena Nastenko
С Путиным не поделился
04:07
09.02.2018
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100 боевых за Россию-Матушку!
Хорошая новость, поддерживаю, только от себя бы ещё ему правую руку отрубил чтоб она к чужим деньгам у него не чесалась!!!
04:03
09.02.2018
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Руслан Филиппов
А срок какой?
03:42
09.02.2018
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Strocko Strockin
Влад Волк, 200 кг денег , да за меньшее ордена дают
03:59
09.02.2018
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100 боевых за Россию-Матушку!
Руслан Филиппов, Городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
04:04
09.02.2018
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100 боевых за Россию-Матушку!
Влад Волк, Городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
04:05
09.02.2018
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