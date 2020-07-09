Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В отношении губернатора В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко

Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области . Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ

В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, им предъявлены обвинения.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ в инкриминируемых им деяниях, также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что Фургала задержали на рабочем месте. Сейчас решается вопрос о его доставке в Москву.

Собеседник агентства уточнил, что в деле Фургала фигурируют два эпизода убийства, где он, по данным следствия, выступил организатором.