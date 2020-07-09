https://ria.ru/20200709/1574086925.html
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T01:58
2020-07-09T05:01
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574087308.html
https://ria.ru/20200709/1574087376.html
Denis Inkognito
Не член Единой России. Этим все сказано. Ужасно. Мрачно. Беспросветно.
358
ODOR SCROTUM
Вот что значит не от Путина губер, его вроде в кремле ни разу не приняли
302
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хабаровский край
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
В отношении губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко
.
Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области
. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ
.
В ближайшее время Фургалу
предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, им предъявлены обвинения.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ в инкриминируемых им деяниях, также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям.
Источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что Фургала задержали на рабочем месте. Сейчас решается вопрос о его доставке в Москву.
Собеседник агентства уточнил, что в деле Фургала фигурируют два эпизода убийства, где он, по данным следствия, выступил организатором.
Как предположил источник, уголовным делом, вероятно, будет заниматься шестое главное следственное управление.