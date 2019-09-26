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РИА Новости

Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру

01:41 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Коми Вячеслав Гайзер
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг проверит законность приговора экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, которому назначили 11 лет колонии строгого режима, что на 10 лет меньше, чем просил гособвинитель, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание назначено на 11.00", - сказал собеседник агентства.
Вынесенным 10 июня приговором остались недовольны как сторона защиты, настаивавшая на оправдании, так и гособвинение, поскольку суд убрал из приговора статью об организованном преступном сообществе.
Прокурор просил о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества, признав виновным только в мошенничестве и оштрафовав на 160 миллионов рублей.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав
21 июня, 13:06РИА Новости
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру
Обвинение считает, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В преступное сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов.
Осужденный на шесть лет по этому же делу председатель Госсовета республики Коми Игорь Ковзель уже вышел на свободу. В середине сентября он уже отбыл свой срок наказания по пересчету "день в СИЗО за полтора в колонии".
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде
18 июня, 20:05РИА Новости
Защита обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру
Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018-го. Зарубин находится в международном розыске.
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Дело в отношении властей КомиСледственный комитет РФМосковский городской судВячеслав ГайзерВладимир ПутинКомиРоссияПроисшествия
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