Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг проверит законность приговора экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, которому назначили 11 лет колонии строгого режима, что на 10 лет меньше, чем просил гособвинитель, сообщили РИА Новости в суде.

"Заседание назначено на 11.00", - сказал собеседник агентства.

Вынесенным 10 июня приговором остались недовольны как сторона защиты, настаивавшая на оправдании, так и гособвинение, поскольку суд убрал из приговора статью об организованном преступном сообществе.

Прокурор просил о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества, признав виновным только в мошенничестве и оштрафовав на 160 миллионов рублей.

Обвинение считает, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.

В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.

В преступное сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов.

Осужденный на шесть лет по этому же делу председатель Госсовета республики Коми Игорь Ковзель уже вышел на свободу. В середине сентября он уже отбыл свой срок наказания по пересчету "день в СИЗО за полтора в колонии".