Защита экс-губернатора Новосибирской области Юрченко обжаловала приговор

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, в Центральном районном суде Новосибирска после оглашения приговора. Архивное фото

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, в Центральном районном суде Новосибирска после оглашения приговора. Архивное фото

БАРНАУЛ, 31 окт — РИА Новости. Защита бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, осужденного на три года условно за превышение должностных полномочий, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости один из адвокатов экс-чиновника Игорь Шурпик.

По его словам, апелляция была составлена и отправлена почтой несмотря на то, что сторона так и не получила полный текст приговора.

"С учетом того, что формальный десятидневный срок для обжалования истекал, мной было принято решение обратиться с жалобой на то, что я услышал в приговоре. Правом апелляционного обжалования также обладают и другие участники процесса: сам Василий Алексеевич Юрченко и другие адвокаты. Думаю, что и они повторно обратятся в суд", — заявил Шурпик.

По словам адвоката, он впервые столкнулся с тем, что суд не выдал текст приговора в день его оглашения.

В свою очередь в канцелярии Центрального суда Новосибирска РИА Новости не подтвердили информацию о получении апелляции.

В марте 2014 года Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия". Следователи возбудили против него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем о превышении полномочий.

Как выяснил суд, Юрченко предписал директору государственной компании "ГазТрансКом" отменить аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить договор с конкретной компанией. Таким образом, тогдашний глава региона "совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий". Ущерб превысил 14 миллионов рублей.

Сам Юрченко в последнем слове назвал дело сфабрикованным. Обвинение, по его мнению, "зиждется на предположениях и домыслах".