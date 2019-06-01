Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 года. В октябре 2013-го президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014-го Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32 процента голосов. В октябре 2017-го досрочно освобожден от должности по собственному желанию.