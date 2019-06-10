Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бывшего губернатора признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

Прокурор настаивал на 21 годе колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафе в 500 миллионов рублей, а также лишении права занимать госдолжности на протяжении пяти лет.

Кроме Гайзера, на скамье подсудимых — 12 человек. Суд назначил им от пяти лет условно (трое фигурантов) до девяти лет колонии строгого режима (такой срок получил заместитель экс-главы Коми Алексей Чернов).

Обвинение просило сроки от восьми до 20 лет колонии, со штрафами от двух до 450 миллионов рублей.

По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию Республики Коми на сумму более 64 миллионов рублей.

Дело Гайзера

Экс-глава Коми стал одним из первых губернаторов, задержанных за коррупцию в рамках масштабной чистки региональных элит. Его лишили полномочий в 2015 году.

Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов республики (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина (находится в международном розыске), созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.

В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов (уже приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 170 миллионов рублей), гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн (покончил с собой в СИЗО), бизнесмен Алексей Соколов (погиб в ДТП) и другие влиятельные лица.