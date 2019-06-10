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РИА Новости

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бывшего губернатора признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.
Прокурор настаивал на 21 годе колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафе в 500 миллионов рублей, а также лишении права занимать госдолжности на протяжении пяти лет.
Кроме Гайзера, на скамье подсудимых — 12 человек. Суд назначил им от пяти лет условно (трое фигурантов) до девяти лет колонии строгого режима (такой срок получил заместитель экс-главы Коми Алексей Чернов).
Обвинение просило сроки от восьми до 20 лет колонии, со штрафами от двух до 450 миллионов рублей.
По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию Республики Коми на сумму более 64 миллионов рублей.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Архивное фото
8 мая 2018, 18:50
Обвиняемый по "делу Гайзера" погиб в ДТП в Новороссийске

Дело Гайзера

Экс-глава Коми стал одним из первых губернаторов, задержанных за коррупцию в рамках масштабной чистки региональных элит. Его лишили полномочий в 2015 году.
Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов республики (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина (находится в международном розыске), созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов (уже приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 170 миллионов рублей), гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн (покончил с собой в СИЗО), бизнесмен Алексей Соколов (погиб в ДТП) и другие влиятельные лица.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам следствия, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард.
Здание Басманного суда на Каланчевской улице. Архивное фото
2 ноября 2016, 16:31
Фигурант "дела Гайзера" дал показания против топ-менеджеров "Реновы"Защита генерального директора компании "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика скептически отнеслась к протоколу допроса финансиста Демьяна Москвина.
24016751116
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Дело в отношении властей КомиВячеслав ГайзерКомиПроисшествия
Популярные комментарии
Кто-то верит что отсидит весь срок? Кого там недавно освободили за коррупцию посаженного? Дали 5 лет, отсидел 1 год. Так и этого освободят.
10 июня, 13:46
ХоХочу официально заявить, что
2410003
С чего это у нас судьи такие добренькие? С чьих щедрот?
10 июня, 13:47
Akkypamucm
2000002
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