Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T11:40Z
https://ria.ru/20190912/1558593737.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151404/59/1514045939_0:83:2939:1736_1036x0_80_0_0_d67c4ad81bc7981647ae79bca1ebe07f.jpg
РИА Новости

Адвокат объяснил, почему ВС отменил решения о продлении ареста Хорошавина

05:15 12.09.2019 (обновлено: 11:40 12.09.2019)
9030
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен — РИА Новости. Отмена Верховным судом Российской Федерации всех решений о продлении ареста экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина дает ему право на компенсацию, но для осужденного на 13 лет заключения экс-чиновника "ничего не меняется", сообщил в четверг РИА Новости адвокат Василий Иванов.
Ранее в четверг адвокат Хорошавина Евгений Балабас сообщил РИА Новости, что Верховный суд Российской Федерации отменил все решения о продлении ареста экс-главе региона.

"Верховный суд просто устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые были установлены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро", — рассказал собеседник агентства, который выступал защитником одного из фигурантов по первому делу экс-губернатора региона.

По словам Иванова, Верховный суд устранил юридическую коллизию. Чтобы выплатить установленную ЕСПЧ материальную компенсацию, Верховный суд должен был отменить все решения, на которые указал ЕСПЧ как на незаконные.
"И он это сделал. Подобные процессы не единичны. Они свидетельствуют о формальном подходе большинства российских судов к рассмотрению вопросов об избрании и продлении самой строгой меры пресечения — в виде содержания под стражей, которая может быть назначена подозреваемому или обвиняемому по уголовным делам", — заключил адвокат.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017
2 июля, 11:12РИА Новости
Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин
35601247
Обсудить 5
Европейский суд по правам человекаВерховный суд РФАлександр ХорошавинПроисшествия
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
11:33Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки
11:30Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
11:29Кандидат от ЛДПР победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае
11:28Опрос показал, как россияне относятся к отечественным IT-разработкам
11:28СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье
Лента новостейМолния