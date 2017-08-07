Экс-главу Удмуртии Соловьева освободили в зале суда

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. 7 августа 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 миллионов рублей, освободили в зале суда, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

В понедельник судья Елена Ленская по ходатайству следователя перевела его под домашний арест. "Меру пресечения изменить, освободить Соловьева из-под стражи в зале суда", — сказала она.

Согласно решению суда, теперь контроль за ним ложится на ФСИН. Сотрудники должны довезти его до дома и снабдить электронным браслетом.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.

Срок домашнего ареста установлен до 4 сентября. Отбывать его он будет в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве. По условиям меры пресечения, ему запрещено пользоваться интернетом, почтой, общаться с кем-либо, кроме защитника, близких родственников и следователя, давать комментарии СМИ. Позвонить по телефону он сможет лишь в экстренные службы.

Возможность смягчения меры пресечения следователь обосновал ссылкой на его активное сотрудничество — Соловьев дает подробные признательные показания и изобличает соучастников. Прокурор поддержала ходатайство СК.