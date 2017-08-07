Экс-главу Удмуртии Соловьева освободили в зале суда

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 миллионов рублей, освободили в зале суда, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Согласно решению суда, теперь контроль за ним ложится на ФСИН. Сотрудники должны довезти его до дома и снабдить электронным браслетом.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.
Прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.
Возможность смягчения меры пресечения следователь обосновал ссылкой на его активное сотрудничество — Соловьев дает подробные признательные показания и изобличает соучастников. Прокурор поддержала ходатайство СК.