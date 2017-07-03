Суд отказался удовлетворить жалобу на заочный арест экс-губернатора Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает суд.

"Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест экс-губернатора Челябинской области М. Юревича", — говорится в сообщении.

Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей. По данным следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает.

Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки был задержан и арестован Андрей Чуркин — директор московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощник депутата Госдумы РФ.