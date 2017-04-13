Против экс-главы Марий Эл Маркелова возбудили дело о взяточничестве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

По его словам, уголовное дело возбуждено по двум эпизодам статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. "В Москве проводятся обыски, на которых присутствуют наши адвокаты", — сказал защитник.

Он не смог уточнить сумму взяток, в получении которых подозревают Маркелова.

Шестого апреля президент Владимир Путин освободил Маркелова, который подал в отставку по собственному желанию, от должности главы Марий Эл. Временно исполняющим обязанности на этот пост был назначен Александр Евстифеев. Маркелов руководил регионом с 2001 года.