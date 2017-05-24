Суд в Екатеринбурге заочно арестовал экс-главу Челябинской области Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд в среду, рассмотрев протест прокурора на постановление районного суда об отказе выдать санкцию на заочный арест экс-главы Челябинской области Михаила Юревича, изменил решение суда первой инстанции и заочно арестовал экс-чиновника на 2 месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 мая поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юревича, однако суд отказался его удовлетворить. Позже прокуратура направила в областной суд апелляционный протест прокурора на постановление по мере пресечения в отношении Юревича.

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Ленинского районного суда города Екатеринбурга… отменить, ходатайство следователя Смирнова удовлетворить, избрать в отношении Юревича Михаила Валерьевича меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — два месяца", — сказал судья.

По данным следствия, Юревич систематически получал от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятки, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.