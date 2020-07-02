Суд по второму делу Хорошавина отложили до 10 августа

"Предварительное слушание по делу, перенесенное с 4 июня на 2 июля, вновь отложено - до 10 августа. Перерыв вызван необходимостью ознакомления с делом адвоката Хорошавина Ольгой Артюховой - бывшей его защитницей и на процессе по первому уголовному делу", - рассказал собеседник агентства.