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Суд по второму делу Хорошавина отложили до 10 августа
Предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, назначенное на 2 июля, отложено до 10... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:23
приговор хорошавину
александр хорошавин
южно-сахалинск
происшествия
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РИА Новости
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приговор хорошавину, александр хорошавин, южно-сахалинск, происшествия

Суд по второму делу Хорошавина отложили до 10 августа

08:23 02.07.2020
266
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, назначенное на 2 июля, отложено до 10 августа, сообщил в четверг РИА Новости один из участвующих в процессе адвокатов.
"Предварительное слушание по делу, перенесенное с 4 июня на 2 июля, вновь отложено - до 10 августа. Перерыв вызван необходимостью ознакомления с делом адвоката Хорошавина Ольгой Артюховой - бывшей его защитницей и на процессе по первому уголовному делу", - рассказал собеседник агентства.
Взятка. Архивное фото.
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от 2 миллионов до 10 миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Ранее прокуратура информировала, что под суд пойдет также еще один участник преступной группы - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Одному из соучастников – бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заключившему соглашение со следствием - суд вынес условное наказание. Кроме того, два участника преступной группы объявлены в международный розыск.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018
6 февраля 2018, 01:12
Уголовное дело Александра Хорошавина
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Приговор ХорошавинуАлександр ХорошавинЮжно-СахалинскПроисшествия
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