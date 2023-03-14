https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

Зерновая сделка

Зерновая сделка - РИА Новости, 14.03.2023

Зерновая сделка

Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:59

2023-03-14T11:59

2023-03-14T11:59

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Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности.В ООН отмечают, что Россия и Украина занимают важное место в мировом производстве и поставках продовольствия. Россия – крупнейший поставщик пшеницы на международные рынки, а Украина занимала пятое место среди основных экспортеров. По данным ООН, суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы – 14%, кукурузы – 4%, и, таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Россия и Украина – мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного масла.Россия также занимает лидирующее положение на высококонцентрированном мировом рынке минеральных удобрений. По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте 2022 года подскочили на 12,6% и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.После начала спецоперации запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяло везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик 1 мая 2022 года заявил, что в украинских портах заблокированы почти 4,5 миллиона тонн зерна. В свою очередь российские экспортеры зерна и удобрений столкнулись с барьерами, связанными прежде всего с отказами в обслуживании в портах, оплатой поставок и страхованием. В середине мая 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. План ООН по решению зернового вопроса также подразумевал разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном. Предложения ООН были поддержаны Китаем и Турцией. Турецкие власти заявляли о готовности обеспечить безопасный коридор для транспортировки украинского зерна. 30 мая президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что российская сторона готова экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия с Москвы санкций. 13 июля в Стамбуле (Турция) в закрытом для прессы режиме прошла первая встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. До переговоров в Стамбуле Турция и ООН проводили отдельные встречи как с российской, так и с украинской сторонами. Велись переговоры между соответствующими ведомствами, вопрос постоянно обсуждался лидерами стран. 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН были достигнуты договоренности, которые получили название "зерновая сделка". Это пакетное соглашение, состоящее из двух документов – "Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки" и "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины". В Меморандуме о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки речь идет о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, в частности, об устранении препятствий, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, создании исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против РФ. Срок действия документа составляет три года. Российская Федерация и Секретариат письменно уведомят друг друга за три месяца до даты, с которой они намерены прекратить применение меморандума. Поправки к меморандуму будут вноситься по взаимному письменному согласию Российской Федерации и Секретариата. Сторонами Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (Черноморской зерновой инициативы) выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН. Целью является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южный. Документ предусматривает порядок прохода судов, их досмотр, мониторинг функционирования гуманитарного коридора, модальности разминирования и предотвращения опасных инцидентов силами специального Совместного координационного центра в Стамбуле с участием представителей России, Украины и Турции при подключении сотрудников ООН. Срок действия договора составил 120 дней с возможностью автоматического продления. Первое судно с украинским зерном – сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне – вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. К 18 ноября 2022 года (окончанию первых 120 дней зерновой сделки) Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, поставки в основном были в беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии. Из портов Украины в рамках зерновой сделки было вывезено 11 миллионов тонн продовольствия. Однако, по данным МИД РФ, 51% этих поставок пришлось на развитые страны и только 3% – в те государства, которые ООН называет беднейшими. Около 70 судов, по данным на конец октября 2022 года, были задержаны или отстранены из-за систематических нарушений и попытки контрабанды в тайниках. Уже к концу августа 2022 года Москва начала демонстрировать свое раздражение от хода реализации сделки. Обещания по снятию санкций с российского судоходства, занятого в экспорте зерна и удобрений, не были выполнены: остались проблемы со страхованием, обслуживанием судов в портах; банки не кредитовали покупателей российского зерна и отказывались предоставлять банковские гарантии. Киев отказался снимать блокировку с транзита аммиака. На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выразил недовольство исполнением договоренностей по зерновой сделке. Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. "Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим – это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", – сказал Путин. Он назвал такое поведение со стороны стран Запада "надувательством". Сделку также критиковали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и иные политики.14 октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту (8 октября 2022 года), Путин предупредил, что Москва может отказаться от продления договоренностей с Украиной, Турцией и ООН по экспорту продовольствия через Черное море, если подтвердится, что взрывчатку для теракта вывезли из Одессы на зерновозе. 27 октября 2022 года, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны. Президент РФ отметил, что российские удобрения объемом в около 300 тысяч тонн арестованы в европейских портах, но их не отдают беднейшим странам. 29 октября 2022 года киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября Москва возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России. Договор истекал 18 ноября 2022 года. Участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм еще на 120 дней. Таким образом, срок сделки истекал 18 марта 2023 года. Однако российские власти продолжали отмечать, что существуют проблемы с реализацией договоренностей.2 марта 2023 года российский МИД выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что за восемь месяцев после заключения документов, выполняется только одна часть "пакета" – по вывозу украинского продовольствия. В российском МИД отмечают, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%.МИД России отмечает, что Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", а прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта "стремится к нулю": западные страны продолжают санкционные ограничения, которые распространяются на продовольствие и удобрения. Российские удобрения в портах Прибалтики и Нидерландов, которые были безвозмездно переданы беднейшим странам, так и остаются заблокированы: из 262 тысяч тонн отправлена была только одна партия 20 тысяч тонн в южноафриканское государство Малави, и та еще не дошла до получателя.13 марта в Швейцарии прошли консультации замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом и генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспан по вопросу продления зерновой сделки. После переговоров Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней. По данным ООН на 13 марта 2023 года, черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать 24 миллиона тонн зерна и совершить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море. Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза – 11,9 миллиона тонн, пшеница – 6,6 миллиона тонн. Были вывезены также подсолнечный шрот – 1,3 миллиона тонн, подсолнечное масло – 1,2 миллиона тонн, ячмень – 1 миллион тонн, рапс – 985,6 тысяч тонн, соя – 672,7 тысячи тонн.Более половины объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (5,2 миллиона тонн), Испания (4,1 миллиона тонн), Турция (2,7 миллиона тонн), Италия (1,8 миллиона тонн) и Нидерланды (1,5 миллиона тонн).ООН заявляет, что 55% экспорта продовольствия направляется в развивающиеся страны.Благодаря реализации соглашения Индекс продовольственных цен ФАО снижался в течение 10 месяцев подряд после того, как он достиг рекордно высокого уровня в марте 2022 года. В ООН считают, что это свидетельствует о положительном влиянии обоих соглашений на мировые цены на продовольствие. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина, турция, владимир путин, сергей вершинин, антониу гутерриш, оон, фао, евросоюз, зерновая сделка