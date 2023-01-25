https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 25.01.2023

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах

25 января на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" городского округа город Тула микроавтобус Volkswagen Transporter совершил выезд на встречную... РИА Новости, 25.01.2023

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202325 января на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" городского округа город Тула микроавтобус Volkswagen Transporter совершил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с фурой. После этого оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись. При этом микроавтобус оказался под грузовиком. В результате ДТП девять человек погибли. 23 января на трассе Кунгур-Соликамск под Пермью столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус "Газель", перевозивший пятерых пациентов пермской больницы. В результате ДТП трое пациентов и водитель скончались, двоих пациентов госпитализировали в удовлетворительном состоянии. 21 января на 424-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала" в Дагестане 30-летний местный житель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в столб освещения. Транспортное средство съехало с дороги в канаву. В результате ДТП 10 пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами были доставлены в медучреждение. 14 января на 30-м километре Вилюйского тракта в Якутии произошло столкновение большегруза с микроавтобусом. В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, девять пассажиров с различными травмами обратились за медицинской помощью. 202229 декабря на 34-м километре автодороги Ишим–Казанское в Ишимском районе Тюменской области столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. В результате аварии погибли четыре человека – водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen – 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Пять пострадавших из обоих автомобилей были доставлены в больницу. 28 декабря на 17-м километре автодороги "Стародуб – Новые Ивайтенки" в Стародубском районе Брянской области водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Fluence. В результате ДТП 15-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще шесть пассажиров данного транспортного средства и два пассажира Renault получили травмы различной степени тяжести. 26 декабря в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) произошло столкновение троллейбуса и микроавтобуса. Водитель троллейбуса при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек. 23 декабря в Волгоградской области на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz, ехавшего из Дагестана в Казань, с "Камазом". В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу были доставлены четверо пассажиров микроавтобуса, среди которых семилетний ребенок. Перевозка осуществлялась через сервис поиска попутчика, при этом пострадавший ребенок ехал без родителей. 12 декабря в Смоленской области на 363-м километре автодороги Москва – Минск в районе деревни Каменка произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. По информации Следственного управления СК России по региону, у одного из маршрутных микроавтобусов отлетело колесо, водитель остановился устранить неисправность. Впереди остановился такой же микроавтобус, его водитель предложил помощь. Сзади в одну из маршруток врезался грузовик, из-за чего оба микроавтобуса столкнулись. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, еще восемь граждан получили телесные повреждения различной степени. Потерпевшие были госпитализированы в лечебное учреждение областного центра. 12 декабря в Алексинском районе Тульской области произошло столкновение маршрутного транспортного средства Iveco и манипулятора "Камаз". После столкновения микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП водитель маршрутки от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров получили травмы. 11 ноября в Новосибирске произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля Toyota Corolla. В результате ДТП в автомобиле погибли водитель и пассажир, еще двое пострадали. Также пострадали пассажиры маршрутки. 28 октября в Шебекинском городском округе Белгородской области пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. В "Газели" находились рабочие пилорамы, которое возвращались со смены домой. В аварии семь человек погибли, трое пострадали. 18 октября на 29-м километре Киевского шоссе в новой Москве маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся. По данным представителя экстренных служб столицы, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали. 14 октября на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии микроавтобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. В результате три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, два человека пострадали. Трое погибших в ДТП были жителями Крыма, пострадавшие – жители Грозного. 29 сентября на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками. В результате аварии погибли пять человек, в тот числе водитель грузовика. 19 сентября в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе. По данным МВД, микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В результате ДТП пострадали 19 человек, среди них трое подростков. 12 сентября в Опочецком районе Псковской области столкнулись автомобиль Skoda и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате столкновения произошло возгорание авто. Погибли водитель и пассажир Skoda – женщина и мужчина 1982 года рождения. Пострадали шесть пассажиров микроавтобуса пострадали, они были госпитализированы. 29 августа на 269-м километре трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Scania с полуприцепом и врезался в него. В ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Mercedes погибли, еще пять человек, находившихся в нем, были госпитализированы. 27 августа в центре Омска маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пострадали девять человек. 21 августа на трассе М-5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и двух грузовых автомобилей. Микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. В ДТП погибли 16 человек, среди которых 14 – граждане Киргизии. Еще трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МВД, водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками. 20 августа в Ногайском районе Дагестана микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли восемь человек. Пятеро пассажиров были госпитализированы. 25 июля в Башкирии на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал" микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате ДТП шесть человек погибли, 10 пострадали, среди них трое детей.28 июня в Карабудахкентском районе Дагестана, на 840-м километре автодороги "Кавказ", произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским автомобилем Ford Transit. В результате ДТП один человек погиб и 19 пострадали.24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин – Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет. В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали.15 июня в Рязанской области в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий" грузовик, направлявшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и несколькими легковыми автомобилями. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали.4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом. В результате аварии четыре человека погибли, 19 человек пострадали, среди них трое подростков.2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.16 мая в поселке Учебном в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии столкнулись Mercedes и микроавтобус Ford Transit. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе восемь детей.7 мая в Челябинской области микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге "Миасс - Карабаш". В момент ДТП в нем находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб, еще четверо были госпитализированы.В ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и микроавтобус Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Четыре человека пострадали.27 апреля вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 43-летняя женщина – пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых семь детей, пострадали. Автобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он возил детей на тренировку в Железногорск-Илимский.16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста – Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы.10 апреля в Удмуртии, на 137-м километре автодороги М-7 "Волга", микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали.25 марта на 146-м километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области грузовик въехал в микроавтобус, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино – Москва". В момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали.15 марта в Бурятии на федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В микроавтобусе перевозили детей 2007-2008 годов рождения. Они ехали со спортивных соревнований. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали.14 февраля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat и автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП один человек погиб, еще 10, в том числе ребенок, пострадали.13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. В результате три человека погибли, еще двое пострадали.9 января в горном районе Якутии столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, москва, россия, дтп, аварии