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Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022
Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разобраться в причинах крупной аварии с микроавтобусом под Ульяновском. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:59
2022-08-21T15:59
2022-08-21T17:01
происшествия
ульяновская область
казахстан
россия
алексей русских
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САМАРА, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разобраться в причинах крупной аварии с микроавтобусом под Ульяновском.Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что на участке трассы М-5 "Урал" в Ульяновской области частный микроавтобус Mercedes, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. В ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и шестнадцать погибли, все они — граждане Казахстана.Как заявили в региональном управлении МВД, водитель большегруза не смог вовремя затормозить и наехал на стоящий Mercedes, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажат между двумя грузовыми автомобилями.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
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происшествия, ульяновская область, казахстан, россия, алексей русских
Происшествия, Ульяновская область, Казахстан, Россия, Алексей Русских
15:59 21.08.2022 (обновлено: 17:01 21.08.2022)
Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Губернатор Ульяновской области Русских поручил разобраться в причинах ДТП с микроавтобусом