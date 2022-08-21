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Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском

Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022

Губернатор поручил выяснить причины ДТП с микроавтобусом под Ульяновском

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разобраться в причинах крупной аварии с микроавтобусом под Ульяновском. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:59

2022-08-21T15:59

2022-08-21T17:01

происшествия

ульяновская область

казахстан

россия

алексей русских

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САМАРА, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разобраться в причинах крупной аварии с микроавтобусом под Ульяновском.Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что на участке трассы М-5 "Урал" в Ульяновской области частный микроавтобус Mercedes, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. В ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и шестнадцать погибли, все они — граждане Казахстана.Как заявили в региональном управлении МВД, водитель большегруза не смог вовремя затормозить и наехал на стоящий Mercedes, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажат между двумя грузовыми автомобилями.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809644996.html

ульяновская область

казахстан

россия

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происшествия, ульяновская область, казахстан, россия, алексей русских