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В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие
В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие - РИА Новости, 24.06.2022
В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие
Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:18
2022-06-24T10:18
2022-06-24T10:18
происшествия
авто
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных автодорог "Северо-Запад"."Двое погибших, шестеро пострадавших", - сказал представитель ведомства, не уточнив подробностей.По данным прокуратуры региона, авария произошла около 7.14 мск в районе деревни Глухово, участвовали "Газель" и автобус."Произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет", - говорится в релизе.По данным региональных СМИ, из пассажиров автобуса никто не пострадал.
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ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, ленинградская область
В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие
При ДТП в Ленинградской области погибли два человека, еще шестеро пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных автодорог "Северо-Запад".
"Двое погибших, шестеро пострадавших", - сказал представитель ведомства, не уточнив подробностей.
По данным прокуратуры региона, авария произошла около 7.14 мск в районе деревни Глухово, участвовали "Газель" и автобус.
"Произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет", - говорится в релизе.
По данным региональных СМИ, из пассажиров автобуса никто не пострадал.