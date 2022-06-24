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В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие - РИА Новости, 24.06.2022
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В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие
В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие - РИА Новости, 24.06.2022
В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие
Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:18
2022-06-24T10:18
происшествия
авто
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных автодорог "Северо-Запад"."Двое погибших, шестеро пострадавших", - сказал представитель ведомства, не уточнив подробностей.По данным прокуратуры региона, авария произошла около 7.14 мск в районе деревни Глухово, участвовали "Газель" и автобус."Произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет", - говорится в релизе.По данным региональных СМИ, из пассажиров автобуса никто не пострадал.
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происшествия, авто, ленинградская область
10:18 24.06.2022
 
В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие

При ДТП в Ленинградской области погибли два человека, еще шестеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных автодорог "Северо-Запад".
"Двое погибших, шестеро пострадавших", - сказал представитель ведомства, не уточнив подробностей.
По данным прокуратуры региона, авария произошла около 7.14 мск в районе деревни Глухово, участвовали "Газель" и автобус.
"Произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет", - говорится в релизе.
По данным региональных СМИ, из пассажиров автобуса никто не пострадал.
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