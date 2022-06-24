https://ria.ru/20220624/dtp-1797753488.html

В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие

В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие - РИА Новости, 24.06.2022

В Ленинградской области столкнулись "газель" и автобус, есть погибшие

Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:18

2022-06-24T10:18

2022-06-24T10:18

происшествия

авто

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Жертвами крупного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области стали два человека, еще шесть получили травмы, сообщили РИА Новости в Управлении федеральных автодорог "Северо-Запад"."Двое погибших, шестеро пострадавших", - сказал представитель ведомства, не уточнив подробностей.По данным прокуратуры региона, авария произошла около 7.14 мск в районе деревни Глухово, участвовали "Газель" и автобус."Произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовый автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет", - говорится в релизе.По данным региональных СМИ, из пассажиров автобуса никто не пострадал.

https://ria.ru/20220624/mercedes-1797728938.html

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ленинградская область