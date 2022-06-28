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В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб
В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 28.06.2022
В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб
Один человек погиб и 19 пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:40
2022-06-28T11:40
2022-06-28T13:17
происшествия
республика дагестан
каспийск
избербаш
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 28 июн - РИА Новости. Один человек погиб и 19 пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает МВД по Дагестану."Двадцать восьмого июня приблизительно в 9:30 на 840-м километре автодороги "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским автомобилем Ford Transit. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и 19 пострадали", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства автоаварии и личности участников выясняются."Пострадавшие госпитализированы в больницы Каспийска, Избербаш и Карабудахкента. Состояние двоих из них расценивается как тяжелое, им сейчас выполняются операции", — говорится в сообщении регионального Минздрава.В перечисленные стационары выехали бригады специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для эвакуации раненых в республиканские клиники в Махачкалу. Оказание медицинской помощи раненым находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.Прокуратура в свою очередь организовала проверку по факту ДТП. "В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также установлены обстоятельства и причины происшедшего", — говорится в сообщении республиканского надзорного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, каспийск, избербаш, махачкала
11:40 28.06.2022 (обновлено: 13:17 28.06.2022)
В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб
Один человек погиб и 19 пострадали после ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 28 июн - РИА Новости.
Один человек погиб и 19 пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает
МВД по Дагестану.
"Двадцать восьмого июня приблизительно в 9:30 на 840-м километре автодороги "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским автомобилем Ford Transit. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и 19 пострадали", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства автоаварии и личности участников выясняются.
"Пострадавшие госпитализированы в больницы Каспийска, Избербаш и Карабудахкента. Состояние двоих из них расценивается как тяжелое, им сейчас выполняются операции", — говорится в сообщении регионального Минздрава.
В перечисленные стационары выехали бригады специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для эвакуации раненых в республиканские клиники в Махачкалу
. Оказание медицинской помощи раненым находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.
Прокуратура в свою очередь организовала проверку по факту ДТП. "В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также установлены обстоятельства и причины происшедшего", — говорится в сообщении республиканского надзорного ведомства.