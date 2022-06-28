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В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 28.06.2022

В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Один человек погиб и 19 пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:40

2022-06-28T11:40

2022-06-28T13:17

происшествия

республика дагестан

каспийск

избербаш

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 июн - РИА Новости. Один человек погиб и 19 пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает МВД по Дагестану."Двадцать восьмого июня приблизительно в 9:30 на 840-м километре автодороги "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским автомобилем Ford Transit. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и 19 пострадали", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства автоаварии и личности участников выясняются."Пострадавшие госпитализированы в больницы Каспийска, Избербаш и Карабудахкента. Состояние двоих из них расценивается как тяжелое, им сейчас выполняются операции", — говорится в сообщении регионального Минздрава.В перечисленные стационары выехали бригады специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для эвакуации раненых в республиканские клиники в Махачкалу. Оказание медицинской помощи раненым находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.Прокуратура в свою очередь организовала проверку по факту ДТП. "В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также установлены обстоятельства и причины происшедшего", — говорится в сообщении республиканского надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220602/avarii-1792614758.html

каспийск

избербаш

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, каспийск, избербаш, махачкала