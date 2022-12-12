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В ДТП под Смоленском погибли два человека - РИА Новости, 12.12.2022
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В ДТП под Смоленском погибли два человека
В ДТП под Смоленском погибли два человека - РИА Новости, 12.12.2022
В ДТП под Смоленском погибли два человека
Два человека погибли и восемь попали в больницу в ДТП на трассе Москва - Минск в Смоленской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:30
2022-12-12T23:30
происшествия
авто
москва
минск
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 12 дек - РИА Новости. Два человека погибли и восемь попали в больницу в ДТП на трассе Москва - Минск в Смоленской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.Ранее в понедельник сообщалось, что в Смоленской области на 363-м километре автодороги Москва - Минск в районе деревни Каменка произошло ДТП. По предварительным данным, у одного из маршрутных микроавтобусов отлетело колесо и водитель остановился устранить неисправность. Впереди остановился такой же микроавтобус, его водитель предложил помощь. Сзади в одну из маршруток врезался грузовик, из-за чего оба микроавтобуса столкнулись."В дорожно-транспортном происшествии погибли мужчина и женщина, еще восемь граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 16-летняя девочка. Потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение областного центра. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух человек.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html
москва
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происшествия, авто, москва, минск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Москва, Минск, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ)
23:30 12.12.2022
 
В ДТП под Смоленском погибли два человека

На трассе Москва — Минск под Смоленском погибли два человека, еще восемь пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
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БРЯНСК, 12 дек - РИА Новости. Два человека погибли и восемь попали в больницу в ДТП на трассе Москва - Минск в Смоленской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Смоленской области на 363-м километре автодороги Москва - Минск в районе деревни Каменка произошло ДТП. По предварительным данным, у одного из маршрутных микроавтобусов отлетело колесо и водитель остановился устранить неисправность. Впереди остановился такой же микроавтобус, его водитель предложил помощь. Сзади в одну из маршруток врезался грузовик, из-за чего оба микроавтобуса столкнулись.
"В дорожно-транспортном происшествии погибли мужчина и женщина, еще восемь граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 16-летняя девочка. Потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение областного центра. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух человек.
На месте ДТП с участием фуры и двух Газелей в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 18:07
Под Смоленском в ДТП с грузовиком и автобусами пострадали восемь человек
 
ПроисшествияАвтоМоскваМинскСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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