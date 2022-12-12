https://ria.ru/20221212/dtp-1838206361.html

В ДТП под Смоленском погибли два человека

В ДТП под Смоленском погибли два человека - РИА Новости, 12.12.2022

В ДТП под Смоленском погибли два человека

Два человека погибли и восемь попали в больницу в ДТП на трассе Москва - Минск в Смоленской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:30

2022-12-12T23:30

2022-12-12T23:30

происшествия

авто

москва

минск

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

БРЯНСК, 12 дек - РИА Новости. Два человека погибли и восемь попали в больницу в ДТП на трассе Москва - Минск в Смоленской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.Ранее в понедельник сообщалось, что в Смоленской области на 363-м километре автодороги Москва - Минск в районе деревни Каменка произошло ДТП. По предварительным данным, у одного из маршрутных микроавтобусов отлетело колесо и водитель остановился устранить неисправность. Впереди остановился такой же микроавтобус, его водитель предложил помощь. Сзади в одну из маршруток врезался грузовик, из-за чего оба микроавтобуса столкнулись."В дорожно-транспортном происшествии погибли мужчина и женщина, еще восемь граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 16-летняя девочка. Потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение областного центра. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух человек.

https://ria.ru/20221212/dtp-1838153269.html

москва

минск

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, минск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)