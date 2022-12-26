https://ria.ru/20221226/dtp-1841354364.html

В Йошкар-Оле в ДТП пострадали четырнадцать человек

В Йошкар-Оле в ДТП пострадали четырнадцать человек - РИА Новости, 26.12.2022

В Йошкар-Оле в ДТП пострадали четырнадцать человек

Четырнадцать человек пострадали при столкновении троллейбуса и микроавтобуса в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:36

2022-12-26T12:36

2022-12-26T12:36

происшествия

йошкар-ола

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении троллейбуса и микроавтобуса в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.ДТП произошло утром в понедельник на перекрёстке улицы Советская и Панфилова."По предварительным данным, водитель троллейбуса при повороте налево на зелёный сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу, который ехал во встречном направлении прямо. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221225/dtp-1841190728.html

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происшествия, йошкар-ола