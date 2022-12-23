https://ria.ru/20221223/dtp-1840732586.html
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2022
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:21
2022-12-23T09:21
2022-12-23T09:34
происшествия
авто
волгоград
волгоградская область
казань
камаз (завод)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона.Микроавтобус Mercedes-Benz, ехавший из Дагестана в Казань, столкнулся с грузовиком около трех часов утра пятницы на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе."В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в релизе.Перевозка осуществлялась через сервис поиска попутчика, при этом пострадавший ребенок ехал без родителей.Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о BlaBlaCar. Вскоре после начала спецоперации на Украине сервис сообщал, что дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать под независимым управлением российской команды, а финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены.
https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840726735.html
https://ria.ru/20220821/avarii-1811136716.html
волгоград
волгоградская область
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_e7aad63caddb787ea75933e17e332752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, казань, камаз (завод), mercedes
Происшествия, Авто, Волгоград, Волгоградская область, Казань, КамАЗ (завод), Mercedes
09:21 23.12.2022 (обновлено: 09:34 23.12.2022)
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, включая ребенка