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Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2022
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Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2022
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:21
2022-12-23T09:34
происшествия
авто
волгоград
волгоградская область
казань
камаз (завод)
mercedes
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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона.Микроавтобус Mercedes-Benz, ехавший из Дагестана в Казань, столкнулся с грузовиком около трех часов утра пятницы на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе."В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в релизе.Перевозка осуществлялась через сервис поиска попутчика, при этом пострадавший ребенок ехал без родителей.Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о BlaBlaCar. Вскоре после начала спецоперации на Украине сервис сообщал, что дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать под независимым управлением российской команды, а финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены.
https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840726735.html
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волгоград
волгоградская область
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происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, казань, камаз (завод), mercedes
Происшествия, Авто, Волгоград, Волгоградская область, Казань, КамАЗ (завод), Mercedes
09:21 23.12.2022 (обновлено: 09:34 23.12.2022)
 
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, включая ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона.
Микроавтобус Mercedes-Benz, ехавший из Дагестана в Казань, столкнулся с грузовиком около трех часов утра пятницы на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе.
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Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию
"В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в релизе.
Перевозка осуществлялась через сервис поиска попутчика, при этом пострадавший ребенок ехал без родителей.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о BlaBlaCar. Вскоре после начала спецоперации на Украине сервис сообщал, что дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать под независимым управлением российской команды, а финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены.
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ПроисшествияАвтоВолгоградВолгоградская областьКазаньКамАЗ (завод)Mercedes
 
 
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