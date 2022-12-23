https://ria.ru/20221223/dtp-1840732586.html

Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2022

Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:21

2022-12-23T09:21

2022-12-23T09:34

происшествия

авто

волгоград

волгоградская область

казань

камаз (завод)

mercedes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали, включая ребенка, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Волгоградской области, сообщает полиция региона.Микроавтобус Mercedes-Benz, ехавший из Дагестана в Казань, столкнулся с грузовиком около трех часов утра пятницы на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе."В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в релизе.Перевозка осуществлялась через сервис поиска попутчика, при этом пострадавший ребенок ехал без родителей.Как уточнил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о BlaBlaCar. Вскоре после начала спецоперации на Украине сервис сообщал, что дочерняя компания BlaBlaCar в России продолжит работать под независимым управлением российской команды, а финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены.

https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840726735.html

https://ria.ru/20220821/avarii-1811136716.html

волгоград

волгоградская область

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, казань, камаз (завод), mercedes