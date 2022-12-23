https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2022

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году

в Париже (Франция) 60-летний мужчина открыл огонь в курдском культурном центре. Три человека погибли, еще один человек находится в критическом состоянии, еще... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:59

2022-12-23T16:59

2022-12-23T16:59

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23 декабря в Париже (Франция) 60-летний мужчина открыл огонь в курдском культурном центре. Три человека погибли, еще один человек находится в критическом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести. Стрелок задержан, его мотивы неизвестны.18 декабря в Афинах (Греция) неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни. Мужчина в медицинской маске и капюшоне прошел между столиками, стоявшими на улице, и открыл стрельбу по людям за одним из столиков. После этого он убежал. В результате убиты двое мужчин, ранена одна женщина. Известно, что жертвы – албанского происхождения. 11 декабря в Риме (Италия) мужчина открыл стрельбу на собрании жильцов многоквартирного дома. Причиной вооруженного нападения стала ссора во время встречи. Жертвами стрельбы стали четыре человека. 10 декабря в Германии в Дрездене 40-летний мужчина устроил стрельбу в центре города. Он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden, а затем взял заложников в крупном торговом центре. Стрелявший умер от ранения, полученного во время освобождения взятых им заложников. Ранее в многоквартирном доме был найден труп его матери. По всей видимости, мужчина совершил убийство еще до того, как направиться в центр города. Вечером 24 ноября в Крымске в Краснодарском крае местный житель открыл стрельбу рядом с торговым центром. В результате инцидента сразу погибли четыре человека, в том числе и нападавший, который покончил с собой. 24 ноября на севере Москвы на улице злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован, а стрелка задержали сотрудники полиции. 18 ноября в кафе на северо-западе Москвы конфликт трех мужчин закончился стрельбой. В результате один человек в состоянии сильного алкогольного опьянения получил телесные повреждения из травматического оружия. Он был доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись. 16 ноября в Сочи в кафе между посетителями произошел конфликт. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. 17 октября мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся. Позже он открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен. 9 октября неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия. Он был ранен. 8 октября в Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане мужчина после возникшего словесного конфликта произвел из принадлежавшего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону обидчика, который от полученных травм скончался. Стрелявшего задержали. 3 октября в результате стрельбы на дискотеке в ночном клубе в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид один человек погиб, еще трое получили ранения. Нападавших задержать не удалось, они успели скрыться с места преступления. 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых, еще 23 человека пострадали. В последующем число жертв стрельбы возросло до 18.26 сентября в Москве пьяный посетитель бара повздорил с сотрудником бара "16 тонн" и его попросили покинуть заведение. По версии следствия, мужчина ушел домой и взял охотничье ружье. По возвращению в бар он выстрелил в охранника и ранил его. Мужчина был арестован. 12 сентября в торговом центре в турецком Стамбуле по неизвестной причине произошла ссора между двумя группами. Когда через некоторое время спор перерос в драку, стороны открыли друг по другу огонь из пистолетов. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. 2 сентября на парковке торгового центра в подмосковных Мытищах двое молодых людей повздорили, в результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета. Он произвел несколько выстрелов из оружия в направлении автомобиля оппонента, где также находились члены семьи водителя. В результате инцидента пострадавших нет. Открывший стрельбу мужчина был арестован.19 августа в торговом центре Emporia в городе Мальмё на юге Швеции произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека.13 августа в городе Гусев Калининградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна во двор дома. После прибытия правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил в их автомобиль, а в ходе штурма успел еще дважды выстрелить в сторону полицейских. Ответным огнем в ходе штурма квартиры мужчину обезвредили. Стрелок был задержан. Жертв среди населения нет. Полицейские не пострадали. Установлено, что мужчина стрелял из охотничьего ружья, на которое имел все необходимые документы. 12 августа в Цетине (Черногория) мужчина обстрелял людей рядом с его домом в историческом центре города. В результате стрельбы 11 человек были убиты и шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке он был убит. 8 августа в Чебоксарах мужчина устроил стрельбу из окна своего дома, в результате 38-летняя женщина получила незначительное ранение. Пуля оцарапала женщине щеку и задела плечо. Сотрудники полиции установили квартиру, из окон которой производились выстрелы, опросили предполагаемого стрелка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и изъяли у него пневматический пистолет. Мужчина пояснил, что решил пострелять из окна по птицам и не заметил проходившую внизу женщину. 18 июля в Париже (Франция) двое злоумышленников вышли из автомобиля и открыли огонь по людям, сидевшим на террасе бара. Один человек погиб, четверо получили ранения. Один из нападавших был задержан, а второй скрылся с места преступления. 3 июля в Копенгагене (Дания) при стрельбе в торговом центре Field's три человека погибли – два подданных Дании и один россиянин. Кроме того, ранены четыре человека, среди них девушка-подросток. Они находятся в тяжелом состоянии. Полицейские задержали одного подозреваемого – это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии представитель полиции заявил, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".В ночь на 25 июня у двух пабов в Осло (Норвегия) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, пострадал 21 человек. Обвинения в связи со стрельбой предъявлены четырем людям. В совершении нападения обвиняется 43-летний Заниар Матапур, он был арестован и помещен в специальное отделение для психиатрического наблюдения. Обвинение в соучастии в стрельбе было также предъявлено известному исламисту Арфану Бхатти.7 июня в федеральной земле Гессен (Германия) в результате стрельбы, открытой в супермаркете, погибли два человека.4 июня в районе Купчино Санкт-Петербурга пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из супермаркетов. Мужчина зашел в продуктовый магазин, расположенный в доме № 30 на Малой Балконской улице, стал размахивать пистолетом перед посетительницей, после чего открыл стрельбу. Затем он вышел на улицу и продолжил стрелять там. В результате инцидента никто не пострадал.19 мая в результате стрельбы в школе в немецком городе Бремерхафен один человек был тяжело ранен. Полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.26 апреля при стрельбе в детском саду "Рябинка" в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель.24 марта в вестибюле станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге находившийся на станции мужчина произвел три выстрела из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.6 февраля в Астраханской области четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе.27 января в Днепре (Украина) нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу на территории завода "Южмаш", в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро были ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший был задержан.24 января в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг) в результате стрельбы в университете были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник – восемнадцатилетний гражданин Германии – покончил с собой.24 января в городе Галле, земля Саксония-Анхаль (Германия), мужчина обстрелял из пневматического оружия окна Исламского культурного центра, никто не пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, оружие