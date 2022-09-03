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В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке - РИА Новости, 03.09.2022
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В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке - РИА Новости, 03.09.2022
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке
Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:18
2022-09-03T22:18
мытищи
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.Ранее двое мужчин повздорили на парковке торгового центра в Мытищах. В результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета. Он произвёл несколько выстрелов из оружия в направлении автомобиля оппонента, где также находились члены семьи водителя."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области судом арестован мужчина 1997 года рождения, подозреваемый в совершении хулиганских действий с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
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мытищи
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мытищи, происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Мытищи, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:18 03.09.2022
 
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке

Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.
Ранее двое мужчин повздорили на парковке торгового центра в Мытищах. В результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета. Он произвёл несколько выстрелов из оружия в направлении автомобиля оппонента, где также находились члены семьи водителя.
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"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области судом арестован мужчина 1997 года рождения, подозреваемый в совершении хулиганских действий с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
 
МытищиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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