https://ria.ru/20220903/arest-1814279986.html

В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке

В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке - РИА Новости, 03.09.2022

В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке

Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:18

2022-09-03T22:18

2022-09-03T22:18

мытищи

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.Ранее двое мужчин повздорили на парковке торгового центра в Мытищах. В результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета. Он произвёл несколько выстрелов из оружия в направлении автомобиля оппонента, где также находились члены семьи водителя."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области судом арестован мужчина 1997 года рождения, подозреваемый в совершении хулиганских действий с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мытищи, происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)