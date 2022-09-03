https://ria.ru/20220903/arest-1814279986.html
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке - РИА Новости, 03.09.2022
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке
Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:18
2022-09-03T22:18
2022-09-03T22:18
мытищи
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.Ранее двое мужчин повздорили на парковке торгового центра в Мытищах. В результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета. Он произвёл несколько выстрелов из оружия в направлении автомобиля оппонента, где также находились члены семьи водителя."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области судом арестован мужчина 1997 года рождения, подозреваемый в совершении хулиганских действий с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Мытищи, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке
Суд арестовал на два месяца мужчину после стрельбы на парковке ТЦ в подмосковных Мытищах