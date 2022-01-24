https://ria.ru/20220124/gall-1769312721.html

В немецком Галле мужчина обстрелял Исламский культурный центр

В немецком Галле мужчина обстрелял Исламский культурный центр - РИА Новости, 24.01.2022

В немецком Галле мужчина обстрелял Исламский культурный центр

Мужчина обстрелял из пневматического оружия окна Исламского культурного центра в городе Галле, земля Саксония-Анхальт, никто не пострадал, сообщает местная... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:10

2022-01-24T19:10

2022-01-24T19:10

в мире

исламский культурный центр

германия

саксония-анхальт

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Мужчина обстрелял из пневматического оружия окна Исламского культурного центра в городе Галле, земля Саксония-Анхальт, никто не пострадал, сообщает местная полиция.Как следует из заявления полиции, два очевидца услышали звуки стрельбы. По их словам, три снаряда попали в подоконник и упали на пол. В результате инцидента никто не пострадал, ущерба для здания нет.Сообщается, что стрельба велась из жилого дома напротив, правоохранители нашли пневматическое оружие у одного из жителей, 55-летнего мужчины. По первоначальным данным, он не замешан в политически мотивированных преступлениях, расследование продолжается. Издание Zeit также сообщает, что мужчина был допрошен, после чего его отпустили.

https://ria.ru/20220124/geydelberg-1769299332.html

германия

саксония-анхальт

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в мире, исламский культурный центр, германия, саксония-анхальт