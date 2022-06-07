https://ria.ru/20220607/strelba-1793766958.html

Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен

Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен - РИА Новости, 07.06.2022

Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен

Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:48

2022-06-07T15:48

2022-06-07T16:17

в мире

германия

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БЕРЛИН, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы полиции города Швальмштадт, распространенном во вторник."Сегодня днем ​​в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Причины этого инцидента в настоящее время неизвестны. Крупные силы полиции находятся на месте. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220605/strelba-1793337544.html

германия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия