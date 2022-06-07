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Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен - РИА Новости, 07.06.2022
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен
Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:48
2022-06-07T15:48
2022-06-07T16:17
в мире
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БЕРЛИН, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы полиции города Швальмштадт, распространенном во вторник."Сегодня днем в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Причины этого инцидента в настоящее время неизвестны. Крупные силы полиции находятся на месте. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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РИА Новости
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в мире, германия
15:48 07.06.2022 (обновлено: 16:17 07.06.2022)
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен
Полиция в Германии сообщила о двух погибших при стрельбе в супермаркете в земле Гессен
БЕРЛИН, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы полиции города Швальмштадт, распространенном во вторник.
"Сегодня днем в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Причины этого инцидента в настоящее время неизвестны. Крупные силы полиции находятся на месте. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.