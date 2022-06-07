Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/strelba-1793766958.html
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен - РИА Новости, 07.06.2022
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен
Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:48
2022-06-07T16:17
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg
БЕРЛИН, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы полиции города Швальмштадт, распространенном во вторник."Сегодня днем ​​в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Причины этого инцидента в настоящее время неизвестны. Крупные силы полиции находятся на месте. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20220605/strelba-1793337544.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2e4e313c5339048e95481a8b72cd5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
15:48 07.06.2022 (обновлено: 16:17 07.06.2022)
 
Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в земле Гессен

Полиция в Германии сообщила о двух погибших при стрельбе в супермаркете в земле Гессен

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой в супермаркете в федеральной земле Гессен, угрозы для населения нет, говорится в сообщении пресс-службы полиции города Швальмштадт, распространенном во вторник.
"Сегодня днем ​​в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Причины этого инцидента в настоящее время неизвестны. Крупные силы полиции находятся на месте. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 23:28
Американцы разделились по вопросу о мерах борьбы со стрельбой
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала