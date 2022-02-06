https://ria.ru/20220206/strelba-1771361895.html

В Астраханской области произошла стрельба в кафе

В Астраханской области произошла стрельба в кафе - РИА Новости, 06.02.2022

В Астраханской области произошла стрельба в кафе

Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T20:19

2022-02-06T20:19

2022-02-06T20:19

происшествия

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.По его словам, в воскресенье в полицию из больницы в Наримановском районе сообщили, что к ним поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. На место направили следственно-оперативную группу.Полицейские установили, что между семью местными жителями, выпивавшими в кафе, произошел конфликт."Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни", - сказал представитель УМВД, добавив, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.Участники конфликта отказались писать заявление в полицию. Тем не менее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который и сам пострадал. "У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним", - добавил собеседник агентства. Полиция устанавливает все обстоятельства.

https://ria.ru/20210328/strelba-1603183225.html

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астраханская область

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происшествия, астраханская область, россия