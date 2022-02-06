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В Астраханской области произошла стрельба в кафе
В Астраханской области произошла стрельба в кафе - РИА Новости, 06.02.2022
В Астраханской области произошла стрельба в кафе
Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T20:19
2022-02-06T20:19
2022-02-06T20:19
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.По его словам, в воскресенье в полицию из больницы в Наримановском районе сообщили, что к ним поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. На место направили следственно-оперативную группу.Полицейские установили, что между семью местными жителями, выпивавшими в кафе, произошел конфликт."Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни", - сказал представитель УМВД, добавив, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.Участники конфликта отказались писать заявление в полицию. Тем не менее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который и сам пострадал. "У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним", - добавил собеседник агентства. Полиция устанавливает все обстоятельства.
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происшествия, астраханская область, россия
В Астраханской области произошла стрельба в кафе
Четыре человека пострадали при стрельбе в кафе под Астраханью
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По его словам, в воскресенье в полицию из больницы в Наримановском районе
сообщили, что к ним поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. На место направили следственно-оперативную группу.
Полицейские установили, что между семью местными жителями, выпивавшими в кафе, произошел конфликт.
"Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни", - сказал представитель УМВД, добавив, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Участники конфликта отказались писать заявление в полицию. Тем не менее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который и сам пострадал. "У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним", - добавил собеседник агентства. Полиция устанавливает все обстоятельства.