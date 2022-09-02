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Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу - РИА Новости, 02.09.2022
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Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу
Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу - РИА Новости, 02.09.2022
Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу
Двое молодых людей повздорили на парковке торгового центра в подмосковных Мытищах, в результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета, сейчас РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:55
2022-09-02T16:59
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двое молодых людей повздорили на парковке торгового центра в подмосковных Мытищах, в результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета, сейчас он в полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в пятницу в дежурную часть МУМВД "Мытищинское" сообщили о конфликте на парковке одного из торговых центров. По приезду полицейские установили, что словесный конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета."Правонарушитель доставлен в Дежурную часть отдела полиции. Им оказался местный житель 1997 года рождения. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Россия
16:55 02.09.2022 (обновлено: 16:59 02.09.2022)
 
Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу

Словесная перепалка на парковке ТЦ в Мытищах переросла в стрельбу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двое молодых людей повздорили на парковке торгового центра в подмосковных Мытищах, в результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета, сейчас он в полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что в пятницу в дежурную часть МУМВД "Мытищинское" сообщили о конфликте на парковке одного из торговых центров. По приезду полицейские установили, что словесный конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.
"Правонарушитель доставлен в Дежурную часть отдела полиции. Им оказался местный житель 1997 года рождения. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МытищиРоссия
 
 
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