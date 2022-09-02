https://ria.ru/20220902/mytischi-1814081906.html

Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу

Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу - РИА Новости, 02.09.2022

Словесная перепалка на парковке в Мытищах переросла в стрельбу

Двое молодых людей повздорили на парковке торгового центра в подмосковных Мытищах, в результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета, сейчас РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:55

2022-09-02T16:55

2022-09-02T16:59

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двое молодых людей повздорили на парковке торгового центра в подмосковных Мытищах, в результате один из них открыл стрельбу из пневматического пистолета, сейчас он в полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в пятницу в дежурную часть МУМВД "Мытищинское" сообщили о конфликте на парковке одного из торговых центров. По приезду полицейские установили, что словесный конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета."Правонарушитель доставлен в Дежурную часть отдела полиции. Им оказался местный житель 1997 года рождения. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220727/obezyana-1805288328.html

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия