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https://ria.ru/20220124/geydelberg-1769332441.html
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете - РИА Новости, 24.01.2022
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете
Подозреваемый в стрельбе в университете в Гейдельберге покончил с собой, заявил на пресс-конференции представитель президиума полиции города Мангейм. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:49
2022-01-24T21:49
в мире
мангейм
германия
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете в Гейдельберге покончил с собой, заявил на пресс-конференции представитель президиума полиции города Мангейм."Преступник покинул лекционный зал, выскочил со своим оружием и покончил с собой", - заявил представитель полиции.Ранее он сообщил о том, что в результате стрельбы были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник - восемнадцатилетний гражданин Германии.По словам представителя полиции, в настоящее время следствие изучает в том числе происхождение оружия подозреваемого преступника - при нем было обнаружено два ружья, предполагается, что они были приобретены за границей. У молодого человека не было лицензии на оружие.
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в мире, мангейм, германия
21:49 24.01.2022
 
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете

Полиция Гейдельберга: подозреваемый в стрельбе в университете в покончил с собой

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете в Гейдельберге покончил с собой, заявил на пресс-конференции представитель президиума полиции города Мангейм.
"Преступник покинул лекционный зал, выскочил со своим оружием и покончил с собой", - заявил представитель полиции.
Ранее он сообщил о том, что в результате стрельбы были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник - восемнадцатилетний гражданин Германии.
По словам представителя полиции, в настоящее время следствие изучает в том числе происхождение оружия подозреваемого преступника - при нем было обнаружено два ружья, предполагается, что они были приобретены за границей. У молодого человека не было лицензии на оружие.
Полицейские автомобили на территории кампуса университета в Гейдельберге, после того, как там была открыта стрельба - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
17:13
В результате стрельбы в Гейдельберге пострадали четыре человека
 
В миреМангеймГермания
 
 
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