https://ria.ru/20220124/geydelberg-1769332441.html
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете - РИА Новости, 24.01.2022
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете
Подозреваемый в стрельбе в университете в Гейдельберге покончил с собой, заявил на пресс-конференции представитель президиума полиции города Мангейм. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:49
2022-01-24T21:49
2022-01-24T21:49
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете в Гейдельберге покончил с собой, заявил на пресс-конференции представитель президиума полиции города Мангейм."Преступник покинул лекционный зал, выскочил со своим оружием и покончил с собой", - заявил представитель полиции.Ранее он сообщил о том, что в результате стрельбы были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник - восемнадцатилетний гражданин Германии.По словам представителя полиции, в настоящее время следствие изучает в том числе происхождение оружия подозреваемого преступника - при нем было обнаружено два ружья, предполагается, что они были приобретены за границей. У молодого человека не было лицензии на оружие.
https://ria.ru/20220124/geydelberg-1769290131.html
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в мире, мангейм, германия
Полиция Гейдельберга рассказала об инциденте со стрельбой в университете
Полиция Гейдельберга: подозреваемый в стрельбе в университете в покончил с собой
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете в Гейдельберге покончил с собой, заявил на пресс-конференции представитель президиума полиции города Мангейм.
"Преступник покинул лекционный зал, выскочил со своим оружием и покончил с собой", - заявил представитель полиции.
Ранее он сообщил о том, что в результате стрельбы были ранены четыре человека, одна девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице. Подозреваемый преступник - восемнадцатилетний гражданин Германии
.
По словам представителя полиции, в настоящее время следствие изучает в том числе происхождение оружия подозреваемого преступника - при нем было обнаружено два ружья, предполагается, что они были приобретены за границей. У молодого человека не было лицензии на оружие.