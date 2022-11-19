https://ria.ru/20221119/kafe-1832811010.html

В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек - РИА Новости, 19.11.2022

В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:21

2022-11-19T22:21

2022-11-19T22:21

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805781435_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_22c5a2c98419c76fe5851a3ab5e38cdb.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.По данным собеседника агентства, конфликт произошел в субботу утром в одном из кафе на Бульваре Яна Райниса."В результате один человек получил телесные повреждения, предположительно, из травматического оружия. Он доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись", – заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что сейчас двух скрывшихся злоумышленников разыскивают. Проводится проверка.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

https://rsport.ria.ru/20221119/khokkey-1832793349.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, происшествия