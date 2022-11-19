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В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек - РИА Новости, 19.11.2022
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В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек
В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек - РИА Новости, 19.11.2022
В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек
Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:21
2022-11-19T22:21
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.По данным собеседника агентства, конфликт произошел в субботу утром в одном из кафе на Бульваре Яна Райниса."В результате один человек получил телесные повреждения, предположительно, из травматического оружия. Он доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись", – заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что сейчас двух скрывшихся злоумышленников разыскивают. Проводится проверка.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
22:21 19.11.2022
 
В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двоих ищут

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома
Сотрудники полиции у жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники полиции у жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
По данным собеседника агентства, конфликт произошел в субботу утром в одном из кафе на Бульваре Яна Райниса.
"В результате один человек получил телесные повреждения, предположительно, из травматического оружия. Он доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись", – заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что сейчас двух скрывшихся злоумышленников разыскивают. Проводится проверка.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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