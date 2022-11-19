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В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек
В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек - РИА Новости, 19.11.2022
В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек
Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:21
2022-11-19T22:21
2022-11-19T22:21
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.По данным собеседника агентства, конфликт произошел в субботу утром в одном из кафе на Бульваре Яна Райниса."В результате один человек получил телесные повреждения, предположительно, из травматического оружия. Он доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись", – заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что сейчас двух скрывшихся злоумышленников разыскивают. Проводится проверка.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В московском кафе в результате конфликта со стрельбой пострадал человек
Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двоих ищут
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое мужчин повздорили в кафе на северо-западе Москвы, один из них в больнице, двух человек ищут, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
По данным собеседника агентства, конфликт произошел в субботу утром в одном из кафе на Бульваре Яна Райниса.
"В результате один человек получил телесные повреждения, предположительно, из травматического оружия. Он доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись", – заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что сейчас двух скрывшихся злоумышленников разыскивают. Проводится проверка.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.