https://ria.ru/20220519/strelba-1789526090.html

Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции

Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции - РИА Новости, 19.05.2022

Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции

Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:40

2022-05-19T16:40

2022-05-19T18:34

в мире

германия

welt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789527578_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_0228a0535ea6f51ef2544d70017f228d.jpg

БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку.Ранее СМИ сообщали, что один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе Бремерхафена. При этом отмечалось, что якобы второй злоумышленник находится в бегах."По актуальным данным в отношении операции в гимназии Ллойд речь идет об одном злоумышленнике", - сообщила полиция города в Twitter.Представитель полиции Надин Лауе в эфире телеканала Welt заявила, что злоумышленник стрелял в одного человека, речь идет о сотруднике школы, который пострадал в результате стрельбы. "Ученики не пострадали", - уточнила она.

https://ria.ru/20220519/strelba-1789371897.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку. 2022-05-19T16:40 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, welt