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Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции - РИА Новости, 19.05.2022
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Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции - РИА Новости, 19.05.2022
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции
Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:40
2022-05-19T18:34
в мире
германия
welt
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку.Ранее СМИ сообщали, что один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе Бремерхафена. При этом отмечалось, что якобы второй злоумышленник находится в бегах."По актуальным данным в отношении операции в гимназии Ллойд речь идет об одном злоумышленнике", - сообщила полиция города в Twitter.Представитель полиции Надин Лауе в эфире телеканала Welt заявила, что злоумышленник стрелял в одного человека, речь идет о сотруднике школы, который пострадал в результате стрельбы. "Ученики не пострадали", - уточнила она.
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Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку.
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в мире, германия, welt
16:40 19.05.2022 (обновлено: 18:34 19.05.2022)
 
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции

В немецкой полиции сообщили, что стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку

© AFP 2022 / dpa/Sina SchuldtСпасательные службы и полиция у здание школы в Бремерхафене, где произошла стрельба. 19 мая 2022
Спасательные службы и полиция у здание школы в Бремерхафене, где произошла стрельба. 19 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / dpa/Sina Schuldt
Спасательные службы и полиция у здание школы в Бремерхафене, где произошла стрельба. 19 мая 2022
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку.
Ранее СМИ сообщали, что один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе Бремерхафена. При этом отмечалось, что якобы второй злоумышленник находится в бегах.
"По актуальным данным в отношении операции в гимназии Ллойд речь идет об одном злоумышленнике", - сообщила полиция города в Twitter.
Представитель полиции Надин Лауе в эфире телеканала Welt заявила, что злоумышленник стрелял в одного человека, речь идет о сотруднике школы, который пострадал в результате стрельбы. "Ученики не пострадали", - уточнила она.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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