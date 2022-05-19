https://ria.ru/20220519/strelba-1789526090.html
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции - РИА Новости, 19.05.2022
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции
Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:40
2022-05-19T16:40
2022-05-19T18:34
в мире
германия
welt
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Полиция немецкого города Бремерхафен сообщила, что стрелявший в городской школе действовал в одиночку.Ранее СМИ сообщали, что один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе Бремерхафена. При этом отмечалось, что якобы второй злоумышленник находится в бегах."По актуальным данным в отношении операции в гимназии Ллойд речь идет об одном злоумышленнике", - сообщила полиция города в Twitter.Представитель полиции Надин Лауе в эфире телеканала Welt заявила, что злоумышленник стрелял в одного человека, речь идет о сотруднике школы, который пострадал в результате стрельбы. "Ученики не пострадали", - уточнила она.
https://ria.ru/20220519/strelba-1789371897.html
германия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку.
2022-05-19T16:40
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, welt
16:40 19.05.2022 (обновлено: 18:34 19.05.2022)
Стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку, сообщили в полиции
В немецкой полиции сообщили, что стрелявший в школе в Бремерхафене действовал в одиночку